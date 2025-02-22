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Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля

Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля

В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T00:01

2025-02-22T00:01

2025-02-22T00:01

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крымская погода

крым

крымский гидрометцентр

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севастополь

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами снег, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -4...-6 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -4 до -6 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до нуля.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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