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Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля
Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля
В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об РИА Новости Крым, 22.02.2025
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крым
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами снег, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -4...-6 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -4 до -6 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до нуля.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля

Чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля

00:01 22.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя Ялта
Зимняя Ялта - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в восточных районах достигнет штормовых значений 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13, на побережье -5…-7; днем -1…-6,на ЮБК 0…+2", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Местами снег, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -4...-6 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -4 до -6 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до нуля.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 22 февраля
22:56Заявления Трампа по Украине и поручения Путина по Крыму: главное за день
22:31Беспилотник сбит над Азовским морем
22:19В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько
21:59Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
21:27В Крыму нашли способ снизить цены на картошку
21:09На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту
20:51Снегопад в Симферополе – ситуация на вечер пятницы
20:29Экономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан
20:15Россия не виновата в конфликте на Украине – заявление Трампа
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