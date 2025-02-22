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Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля
Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля
В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T00:01
2025-02-22T00:01
2025-02-22T00:01
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами снег, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -4...-6 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -4 до -6 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до нуля.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля
Чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в восточных районах достигнет штормовых значений 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13, на побережье -5…-7; днем -1…-6,на ЮБК 0…+2", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Местами снег, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -4...-6 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -4 до -6 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до нуля.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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