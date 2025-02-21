https://crimea.ria.ru/20250221/poterpet-do-ponedelnika-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1144365213.html

Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

До понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T21:59

2025-02-21T21:59

2025-02-21T21:59

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

крым

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штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. До понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, по Крыму ожидается до 10 градусов мороза, при том, что февральская норма для Симферополя – +5,5 градусов."В субботу ожидается порывистый ветер, который в воскресенье поутихнет до 4-9 метров в секунду. Местами кратковременный снег, ночью и под утро 4-9 градусов мороза, днем 0...-5", - отметил специалист.В воскресенье осадки небольшой интенсивности будут носить мозаичный характер. В сумерках столбики термометров покажут 5...10 градусов мороза, а днем все те же 0...-5 градусов, ветер порывистый до 12 метров в секунду.Из-за ветра холод будет ощущаться сильнее – будет казаться, что на улице на шесть градусов холоднее, чем показывает термометр, отметил эксперт.Ранее в пятницу в администрации Ялты сообщали, что дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за объявленного на ближайшие три дня штормового предупреждения.Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущербСнежная буря накроет Крым на три дняВидимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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