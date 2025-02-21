Рейтинг@Mail.ru
Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250221/poterpet-do-ponedelnika-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1144365213.html
Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
До понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T21:59
2025-02-21T21:59
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
стихия
евгений тишковец
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144331741_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_b828c49f9b462b5861202e946d703a15.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. До понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, по Крыму ожидается до 10 градусов мороза, при том, что февральская норма для Симферополя – +5,5 градусов."В субботу ожидается порывистый ветер, который в воскресенье поутихнет до 4-9 метров в секунду. Местами кратковременный снег, ночью и под утро 4-9 градусов мороза, днем 0...-5", - отметил специалист.В воскресенье осадки небольшой интенсивности будут носить мозаичный характер. В сумерках столбики термометров покажут 5...10 градусов мороза, а днем все те же 0...-5 градусов, ветер порывистый до 12 метров в секунду.Из-за ветра холод будет ощущаться сильнее – будет казаться, что на улице на шесть градусов холоднее, чем показывает термометр, отметил эксперт.Ранее в пятницу в администрации Ялты сообщали, что дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за объявленного на ближайшие три дня штормового предупреждения.Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущербСнежная буря накроет Крым на три дняВидимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144331741_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_ee7a68601b8d99786900da958ff6aeea.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, стихия, евгений тишковец, новости крыма
Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

В Крыму в выходные ожидается аномально холодная погода - ФОБОС

21:59 21.02.2025
 
© РИА Новости КрымСнег в Керчи
Снег в Керчи - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. До понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.
"Крым будет находиться в тыловой части высотного циклона с центром над Керченским проливом. Северные, северо-восточные ветры будут поставлять свежие порции морозного, аномально холодного воздуха континентального происхождения, который будет сбивать показания термометров и держать температурный фон в рамках аномалии холода", - рассказал Тишковец.
По его словам, по Крыму ожидается до 10 градусов мороза, при том, что февральская норма для Симферополя – +5,5 градусов.
"В субботу ожидается порывистый ветер, который в воскресенье поутихнет до 4-9 метров в секунду. Местами кратковременный снег, ночью и под утро 4-9 градусов мороза, днем 0...-5", - отметил специалист.
В воскресенье осадки небольшой интенсивности будут носить мозаичный характер. В сумерках столбики термометров покажут 5...10 градусов мороза, а днем все те же 0...-5 градусов, ветер порывистый до 12 метров в секунду.
Из-за ветра холод будет ощущаться сильнее – будет казаться, что на улице на шесть градусов холоднее, чем показывает термометр, отметил эксперт.
Ранее в пятницу в администрации Ялты сообщали, что дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за объявленного на ближайшие три дня штормового предупреждения.
Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб
Снежная буря накроет Крым на три дня
Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"КрымПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеСтихияЕвгений ТишковецНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:19В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько
21:59Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
21:27В Крыму нашли способ снизить цены на картошку
21:09На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту
20:51Снегопад в Симферополе – ситуация на вечер пятницы
20:29Экономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан
20:15Россия не виновата в конфликте на Украине – заявление Трампа
20:05Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал
19:42Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в Крыму
19:32В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы
19:16Путин поручил продлить программу развития Крыма до 2030 года
19:14Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по Украине
18:50Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски
18:31Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров
18:16Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверки
18:09Русский язык объединяет: в Крыму иностранцы пообщались со школьниками
18:00В Курской области ВСУ атаковали автомобиль – погиб мирный житель
17:53В Европе и США звучат все более здравые голоса по теме Украины – Лавров
17:45Сражались геройски: в Севастополе простились с двумя бойцами СВО
16:56От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США
Лента новостейМолния