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Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
До понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T21:59
2025-02-21T21:59
2025-02-21T21:59
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
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погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
стихия
евгений тишковец
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. До понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, по Крыму ожидается до 10 градусов мороза, при том, что февральская норма для Симферополя – +5,5 градусов."В субботу ожидается порывистый ветер, который в воскресенье поутихнет до 4-9 метров в секунду. Местами кратковременный снег, ночью и под утро 4-9 градусов мороза, днем 0...-5", - отметил специалист.В воскресенье осадки небольшой интенсивности будут носить мозаичный характер. В сумерках столбики термометров покажут 5...10 градусов мороза, а днем все те же 0...-5 градусов, ветер порывистый до 12 метров в секунду.Из-за ветра холод будет ощущаться сильнее – будет казаться, что на улице на шесть градусов холоднее, чем показывает термометр, отметил эксперт.Ранее в пятницу в администрации Ялты сообщали, что дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за объявленного на ближайшие три дня штормового предупреждения.Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущербСнежная буря накроет Крым на три дняВидимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал
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центр погоды "фобос", крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, стихия, евгений тишковец, новости крыма
Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
В Крыму в выходные ожидается аномально холодная погода - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым
. До понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.
"Крым будет находиться в тыловой части высотного циклона с центром над Керченским проливом. Северные, северо-восточные ветры будут поставлять свежие порции морозного, аномально холодного воздуха континентального происхождения, который будет сбивать показания термометров и держать температурный фон в рамках аномалии холода", - рассказал Тишковец.
По его словам, по Крыму ожидается до 10 градусов мороза, при том, что февральская норма для Симферополя – +5,5 градусов.
"В субботу ожидается порывистый ветер, который в воскресенье поутихнет до 4-9 метров в секунду. Местами кратковременный снег, ночью и под утро 4-9 градусов мороза, днем 0...-5", - отметил специалист.
В воскресенье осадки небольшой интенсивности будут носить мозаичный характер. В сумерках столбики термометров покажут 5...10 градусов мороза, а днем все те же 0...-5 градусов, ветер порывистый до 12 метров в секунду.
Из-за ветра холод будет ощущаться сильнее – будет казаться, что на улице на шесть градусов холоднее, чем показывает термометр, отметил эксперт.
Ранее в пятницу в администрации Ялты сообщали
, что дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за объявленного на ближайшие три дня штормового предупреждения.
Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение
с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.
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