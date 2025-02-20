https://crimea.ria.ru/20250220/snezhnaya-burya-nakroet-krym-na-tri-dnya---1144336629.html

Снежная буря накроет Крым на три дня

Снежная буря накроет Крым на три дня - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Снежная буря накроет Крым на три дня

В Крыму в ближайшие три дня ожидается снег и усиление ветра до 20 м/с, с порывами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T13:15

2025-02-20T13:15

2025-02-20T13:19

гу мчс рф по республике крым

крым

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидается снег и усиление ветра до 20 м/с, с порывами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Возможно затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогахИз-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в АлупкеНа Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер

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