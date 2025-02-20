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Снежная буря накроет Крым на три дня - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Снежная буря накроет Крым на три дня
Снежная буря накроет Крым на три дня - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Снежная буря накроет Крым на три дня
В Крыму в ближайшие три дня ожидается снег и усиление ветра до 20 м/с, с порывами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T13:15
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штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидается снег и усиление ветра до 20 м/с, с порывами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Возможно затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогахИз-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в АлупкеНа Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер
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гу мчс рф по республике крым, крым, штормовое предупреждение, крымская погода
Снежная буря накроет Крым на три дня

В Крым идет затяжная снежная буря с ветром до 25 м/с

13:15 20.02.2025 (обновлено: 13:19 20.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидается снег и усиление ветра до 20 м/с, с порывами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21, 22 и 23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, гололедица. 22 и 23 февраля в восточных районах Крыма порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Возможно затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.
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