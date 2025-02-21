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Экономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан

Экономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Экономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прогнозирует крах европейской экономки из-за высоких цен на энергетические ресурсы. Об этом сообщает сайт РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T20:29

2025-02-21T20:29

2025-02-21T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прогнозирует крах европейской экономки из-за высоких цен на энергетические ресурсы. Об этом сообщает сайт РИА Новости.На прошлой неделе Орбан заявил, что ЕС может прекратить свое существование, если продолжит текущую экономическую политику. "Газпром" с начала года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.13 января, в день атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани, представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что произошедшее вызывает у Евросоюза обеспокоенность. При этом отметила, что ЕС пока не контактировал с Украиной по данному факту, но "Брюссель следит за ситуацией".По мнению доктора политических наук Александра Гусева, Евросоюз заинтересован в ударах ВСУ по энергетическим объектам РФ, так как после прекращения транзита газа через Украину это даст им инструмент для шантажа тех европейских стран, которые не подчиняются общему курсу ЕС, не поддерживают дальнейшее вооружение Киева и готовы сотрудничать с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина несет угрозу экономике ЕС - ОрбанЕвросоюз сохранит санкции против РоссииСмертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, венгрия, экономика, европа, энергетика, в мире, новости