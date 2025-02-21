Экономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан
Орбан предрек крах экономки Европы из-за высоких цен на энергоресурсы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прогнозирует крах европейской экономки из-за высоких цен на энергетические ресурсы. Об этом сообщает сайт РИА Новости.
"Вопреки соглашению, которого мы достигли в прошлом году в Будапеште, когда мы заявили, что цены на энергоносители должны быть снижены. Я боюсь, что это наше великое общее обещание не будет выполнено. Европе и дальше придется иметь дело с высокими ценами на энергоносители, и это убьет экономику", – предположил премьер-министр Венгрии.
На прошлой неделе Орбан заявил, что ЕС может прекратить свое существование, если продолжит текущую экономическую политику.
"Газпром" с начала года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.
13 января, в день атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани, представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что произошедшее вызывает у Евросоюза обеспокоенность. При этом отметила, что ЕС пока не контактировал с Украиной по данному факту, но "Брюссель следит за ситуацией".
По мнению доктора политических наук Александра Гусева, Евросоюз заинтересован в ударах ВСУ по энергетическим объектам РФ, так как после прекращения транзита газа через Украину это даст им инструмент для шантажа тех европейских стран, которые не подчиняются общему курсу ЕС, не поддерживают дальнейшее вооружение Киева и готовы сотрудничать с Россией.
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