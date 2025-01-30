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Рейд в Севастополе открыли спустя 4 часа

Рейд в Севастополе открыли спустя 4 часа - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Рейд в Севастополе открыли спустя 4 часа

Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T22:37

2025-01-30T22:37

2025-01-30T22:38

севастополь

паромы и катера в севастополе

новости

департамент транспорта севастополя

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт более четырех часов назад. О причинах перекрытия движения морского транспорта не сообщалось.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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