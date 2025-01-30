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Рейд в Севастополе открыли спустя 4 часа
Рейд в Севастополе открыли спустя 4 часа - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Рейд в Севастополе открыли спустя 4 часа
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T22:37
2025-01-30T22:37
2025-01-30T22:38
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт более четырех часов назад. О причинах перекрытия движения морского транспорта не сообщалось.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, новости, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
Рейд в Севастополе открыли спустя 4 часа
В Севастополе возобновил движение морской транспорт
22:37 30.01.2025 (обновлено: 22:38 30.01.2025)