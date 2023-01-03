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В Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны - РИА Новости Крым, 03.01.2023
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В Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны
В Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны - РИА Новости Крым, 03.01.2023
В Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны
Жители Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут оформить жилищные кредиты по ставке 2% годовых, предельная сумма займа... РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T10:51
2023-01-03T11:00
ипотека
марат хуснуллин
общество
россия
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. Жители Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут оформить жилищные кредиты по ставке 2% годовых, предельная сумма займа утвержден на уровне 6 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что развитие ипотечного кредитования на новых территориях страны является важным шагом в экономической интеграции регионов.При этом Хуснуллин отметил, что в первое время массовой выдачи жилищных кредитов не будет. Однако, "с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти".Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов принял президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года. Глава государства констатировал, что на данном этапе строительство жилья в новых регионах находится "в зачаточном состоянии" и льготная ипотека "станет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство".В начале ноября Хуснуллин сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений. Более 55 регионов страны оказывают Донбассу помощь в восстановлении и скорейшей интеграции.Читайте также:Более 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – ХуснуллинРФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – ПутинГорода Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин
россия
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
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ипотека, марат хуснуллин, общество, россия, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
В Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны

Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут оформить ипотеку под 2% годовых

10:51 03.01.2023 (обновлено: 11:00 03.01.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИпотечный кредит
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. Жители Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут оформить жилищные кредиты по ставке 2% годовых, предельная сумма займа утвержден на уровне 6 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
"Программа льготной ипотеки по ставке не более 2% годовых распространяется на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос – не менее 10%", – говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что развитие ипотечного кредитования на новых территориях страны является важным шагом в экономической интеграции регионов.
При этом Хуснуллин отметил, что в первое время массовой выдачи жилищных кредитов не будет. Однако, "с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти".
Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов принял президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года. Глава государства констатировал, что на данном этапе строительство жилья в новых регионах находится "в зачаточном состоянии" и льготная ипотека "станет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство".
В начале ноября Хуснуллин сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений. Более 55 регионов страны оказывают Донбассу помощь в восстановлении и скорейшей интеграции.
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