https://crimea.ria.ru/20230103/v-kabmine-rf-utverdili-usloviya-lgotnoy-ipoteki-dlya-novykh-regionov-strany-1126241259.html

В Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны

В Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны - РИА Новости Крым, 03.01.2023

В Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны

Жители Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут оформить жилищные кредиты по ставке 2% годовых, предельная сумма займа... РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-03T10:51

2023-01-03T10:51

2023-01-03T11:00

ипотека

марат хуснуллин

общество

россия

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. Жители Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут оформить жилищные кредиты по ставке 2% годовых, предельная сумма займа утвержден на уровне 6 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что развитие ипотечного кредитования на новых территориях страны является важным шагом в экономической интеграции регионов.При этом Хуснуллин отметил, что в первое время массовой выдачи жилищных кредитов не будет. Однако, "с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти".Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов принял президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года. Глава государства констатировал, что на данном этапе строительство жилья в новых регионах находится "в зачаточном состоянии" и льготная ипотека "станет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство".В начале ноября Хуснуллин сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений. Более 55 регионов страны оказывают Донбассу помощь в восстановлении и скорейшей интеграции.Читайте также:Более 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – ХуснуллинРФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – ПутинГорода Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин

россия

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, марат хуснуллин, общество, россия, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)