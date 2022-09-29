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Города Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин
Города Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Города Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин
Разрушенные города Донбасса возможно восстановить за два-три года при условии увеличения задействованных в работах строителей с нынешних 32 тысяч до 50-60 тысяч РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T15:31
2022-09-29T15:31
2022-09-29T15:59
новая жизнь на освобожденных территориях
марат хуснуллин
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Разрушенные города Донбасса возможно восстановить за два-три года при условии увеличения задействованных в работах строителей с нынешних 32 тысяч до 50-60 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию.Вице-премьер привел пример Московской области, руководство которой планирует привлечь к работам в Мариуполе дополнительных строителей, и обратился к руководителям всех субъектов с просьбой также изыскать возможность и направить специалистов для строительства на освобожденных территориях.Кроме того, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко добавил, что на проекты по поддержке жителей Донбасса будет направлено 3,3 млдр рублей.Ранее Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе до конца года введут в строй еще полмиллиона квадратных метров жилья.
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, экономика
Города Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин
Хуснуллин: Донбасс можно восстановить за 2-3 года, если увеличить количество строителей
15:31 29.09.2022 (обновлено: 15:59 29.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Разрушенные города Донбасса возможно восстановить за два-три года при условии увеличения задействованных в работах строителей с нынешних 32 тысяч до 50-60 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию.
"Сегодня в работе порядка двух тысяч объектов, из которых по 200 и более мы сдаем каждую неделю. Но объем работ настолько велик, что 32 тысяч строителей нам не хватает. Считаю, что нужно нарастить количество задействованных строителей до 50–60 тысяч человек, тогда за два-три года мы восстановим эти регионы", – цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина.
Вице-премьер привел пример Московской области, руководство которой планирует привлечь к работам в Мариуполе дополнительных строителей, и обратился к руководителям всех субъектов с просьбой также изыскать возможность и направить специалистов для строительства на освобожденных территориях.
Кроме того, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко добавил, что на проекты по поддержке жителей Донбасса будет направлено 3,3 млдр рублей.
Ранее Хуснуллин сообщил
, что в Мариуполе до конца года введут в строй еще полмиллиона квадратных метров жилья.