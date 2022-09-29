https://crimea.ria.ru/20220929/goroda-donbassa-vozmozhno-vosstanovit-za-dva-tri-goda--khusnullin-1124664507.html

Города Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин

Города Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Города Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин

Разрушенные города Донбасса возможно восстановить за два-три года при условии увеличения задействованных в работах строителей с нынешних 32 тысяч до 50-60 тысяч РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T15:31

2022-09-29T15:31

2022-09-29T15:59

новая жизнь на освобожденных территориях

марат хуснуллин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111789/93/1117899332_0:149:3165:1929_1920x0_80_0_0_d08b930528296280dc723a368524f2b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Разрушенные города Донбасса возможно восстановить за два-три года при условии увеличения задействованных в работах строителей с нынешних 32 тысяч до 50-60 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию.Вице-премьер привел пример Московской области, руководство которой планирует привлечь к работам в Мариуполе дополнительных строителей, и обратился к руководителям всех субъектов с просьбой также изыскать возможность и направить специалистов для строительства на освобожденных территориях.Кроме того, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко добавил, что на проекты по поддержке жителей Донбасса будет направлено 3,3 млдр рублей.Ранее Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе до конца года введут в строй еще полмиллиона квадратных метров жилья.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, экономика