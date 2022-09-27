https://crimea.ria.ru/20220927/v-mariupole-gotovyat-k-sdache-polmilliona-kvadratov-zhilya-1124631149.html

В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья

В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 27.09.2022

В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья

Еще полмиллиона квадратных метров жилья введут в строй в Мариуполе до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Недвижимость. РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T07:03

2022-09-27T07:03

2022-09-27T07:03

новая жизнь на освобожденных территориях

общество

марат хуснуллин

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Еще полмиллиона квадратных метров жилья введут в строй в Мариуполе до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Недвижимость.Он подчеркнул, что в городе провели масштабную работу, по результатам которой стало понятно, какие из зданий подлежат сносу, сколько жилых домов и социальных объектов необходимо восстановить или отстроить заново.Хуснуллин особо подчеркнул роль регионов России, которые оказывают значительную помощь в строительстве. Фактически Мариуполь превратился во всероссийскую стройку, отметил он.Кроме того, сегодня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил ключи от 12 квартир в новом жилом комплексе Мариуполя. Жилье возводилось силами военно-строительной компании.Ранее Хуснуллин сообщал, что в восстановлении народных республик и освобожденных территорий задействовано более 26 тысяч человек. Они заняты в строительстве жилищного фонда, инфраструктуры и значимых социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220812/v-mariupole-do-kontsa-goda-postroyat-129-tys-kvadratov-novogo-zhilya-1124144308.html

https://crimea.ria.ru/20220916/v-mariupole-nachali-vyplatu-kompensatsiy-za-utrachennoe-imuschestvo-1124527656.html

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общество, марат хуснуллин, денис пушилин