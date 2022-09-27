https://crimea.ria.ru/20220927/v-mariupole-gotovyat-k-sdache-polmilliona-kvadratov-zhilya-1124631149.html
В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья
В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 27.09.2022
В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья
Еще полмиллиона квадратных метров жилья введут в строй в Мариуполе до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Недвижимость. РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T07:03
2022-09-27T07:03
2022-09-27T07:03
новая жизнь на освобожденных территориях
общество
марат хуснуллин
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Еще полмиллиона квадратных метров жилья введут в строй в Мариуполе до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Недвижимость.Он подчеркнул, что в городе провели масштабную работу, по результатам которой стало понятно, какие из зданий подлежат сносу, сколько жилых домов и социальных объектов необходимо восстановить или отстроить заново.Хуснуллин особо подчеркнул роль регионов России, которые оказывают значительную помощь в строительстве. Фактически Мариуполь превратился во всероссийскую стройку, отметил он.Кроме того, сегодня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил ключи от 12 квартир в новом жилом комплексе Мариуполя. Жилье возводилось силами военно-строительной компании.Ранее Хуснуллин сообщал, что в восстановлении народных республик и освобожденных территорий задействовано более 26 тысяч человек. Они заняты в строительстве жилищного фонда, инфраструктуры и значимых социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220812/v-mariupole-do-kontsa-goda-postroyat-129-tys-kvadratov-novogo-zhilya-1124144308.html
https://crimea.ria.ru/20220916/v-mariupole-nachali-vyplatu-kompensatsiy-za-utrachennoe-imuschestvo-1124527656.html
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общество, марат хуснуллин, денис пушилин
В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья
Хуснуллин: до конца года в Мариуполе достроят еще 500 тысяч квадратных метров жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Еще полмиллиона квадратных метров жилья введут в строй в Мариуполе до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Недвижимость.
"Начиная с октября, еще ряд других домов (в Мариуполе – ред.) сдается, которые строят другие подрядчики. До конца года мы введем в строй еще 500 тысяч квадратных метров", – сказал Хуснуллин.
Он подчеркнул, что в городе провели масштабную работу, по результатам которой стало понятно, какие из зданий подлежат сносу, сколько жилых домов и социальных объектов необходимо восстановить или отстроить заново.
Хуснуллин особо подчеркнул роль регионов России, которые оказывают значительную помощь в строительстве. Фактически Мариуполь превратился во всероссийскую стройку, отметил он.
Кроме того, сегодня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил ключи от 12 квартир в новом жилом комплексе Мариуполя. Жилье возводилось силами военно-строительной компании.
Ранее Хуснуллин сообщал
, что в восстановлении народных республик и освобожденных территорий задействовано более 26 тысяч человек. Они заняты в строительстве жилищного фонда, инфраструктуры и значимых социальных объектов.