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Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин
Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин
В штабе по восстановлению Донбасса и освобожденных территорий обсуждают подготовку регионов к осенне-зимнему периоду. Для наращивания темпов работы увеличат... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T13:49
2022-08-20T13:49
новая жизнь на освобожденных территориях
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В штабе по восстановлению Донбасса и освобожденных территорий обсуждают подготовку регионов к осенне-зимнему периоду. Для наращивания темпов работы увеличат штат сотрудников штаба. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.По поручению президента РФ Владимира Путина штаб также прорабатывает строительство Медицинского центра ФМБА в Мариуполе и перинатального центра в Донецке, добавил Хуснуллин.Кроме того, в рамках разработки мастер-плана проведен анализ порядка 25 тысяч жилых домов в Северодонецкой агломерации, куда входят Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное в Луганской Народной республике.Ранее сообщалось, что к восстановлению городов Донбасса могут привлечь строителей из Корейской Народно-Демократической Республики. Российская сторона готова их принять при условии соблюдения всех юридических нюансов.
донецкая народная республика (днр)
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марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине
Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин

Хуснуллин отчитался о работе штаба по восстановлению Донбасса и освобожденных территорий

13:49 20.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМарат Хуснуллин. Архивное фото
Марат Хуснуллин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В штабе по восстановлению Донбасса и освобожденных территорий обсуждают подготовку регионов к осенне-зимнему периоду. Для наращивания темпов работы увеличат штат сотрудников штаба. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Сейчас в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях работают порядка 26 000 человек. Мы будем наращивать количество, чтобы ускорить восстановление жилищного фонда, инфраструктуры и всех значимых социальных объектов. Отдельно рассматриваем подготовку к ОЗП", – написал он в своем Telegram-канале.
По поручению президента РФ Владимира Путина штаб также прорабатывает строительство Медицинского центра ФМБА в Мариуполе и перинатального центра в Донецке, добавил Хуснуллин.
Кроме того, в рамках разработки мастер-плана проведен анализ порядка 25 тысяч жилых домов в Северодонецкой агломерации, куда входят Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное в Луганской Народной республике.
Ранее сообщалось, что к восстановлению городов Донбасса могут привлечь строителей из Корейской Народно-Демократической Республики. Российская сторона готова их принять при условии соблюдения всех юридических нюансов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхМарат ХуснуллинДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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