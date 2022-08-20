https://crimea.ria.ru/20220820/donbass-gotovitsya-k-osenne-zimnemu-periodu--khusnullin-1124232397.html
Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин
Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин
В штабе по восстановлению Донбасса и освобожденных территорий обсуждают подготовку регионов к осенне-зимнему периоду. Для наращивания темпов работы увеличат... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T13:49
2022-08-20T13:49
2022-08-20T13:49
новая жизнь на освобожденных территориях
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В штабе по восстановлению Донбасса и освобожденных территорий обсуждают подготовку регионов к осенне-зимнему периоду. Для наращивания темпов работы увеличат штат сотрудников штаба. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.По поручению президента РФ Владимира Путина штаб также прорабатывает строительство Медицинского центра ФМБА в Мариуполе и перинатального центра в Донецке, добавил Хуснуллин.Кроме того, в рамках разработки мастер-плана проведен анализ порядка 25 тысяч жилых домов в Северодонецкой агломерации, куда входят Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное в Луганской Народной республике.Ранее сообщалось, что к восстановлению городов Донбасса могут привлечь строителей из Корейской Народно-Демократической Республики. Российская сторона готова их принять при условии соблюдения всех юридических нюансов.
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине
Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин
Хуснуллин отчитался о работе штаба по восстановлению Донбасса и освобожденных территорий