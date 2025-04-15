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Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле
Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле
Россияне выбирают Евпаторию, Ялту и Алушту для длительного отдыха в апреле этого года. Такие аналитические данные собрали на основании сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T09:45
2025-04-15T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Россияне выбирают Евпаторию, Ялту и Алушту для длительного отдыха в апреле этого года. Такие аналитические данные собрали на основании сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Среднесуточная цена проживания в Евпатории составила 2188 рублей. Цена в Алуште – 3193 рубля, в Ялте – 3927 рублей.Также в десятку вошли Кисловодск, Анапа, Приморско-Ахтарск, Сочи, Зеленоградск. Здесь ценник варьируется от 3206 до 4383 рублей за сутки. В среднем на этих курортах россияне планируют отдыхать 5-6 дней.Ранее сообщалось, что Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в ЯлтеРоссияне выбирают для весенних путешествий два крымских городаСанатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение
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крым, туризм в крыму, евпатория, новости крыма, отдых в крыму
Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле

Евпатория возглавила топ направлений длительного отдыха для россиян в апреле 2025 года

09:45 15.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Россияне выбирают Евпаторию, Ялту и Алушту для длительного отдыха в апреле этого года. Такие аналитические данные собрали на основании сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
Среднесуточная цена проживания в Евпатории составила 2188 рублей. Цена в Алуште – 3193 рубля, в Ялте – 3927 рублей.
"Апрель – время, когда весна уже в разгаре и хочется вдыхать ее полной грудью как можно дольше. На первом месте для длительного отдыха Евпатория в Крыму, где в апреле остаются в среднем на 10 ночей. На втором месте Ессентуки, а на третьем – Железноводск в Кавминводах, 9 и 7 ночей соответственно", – подсчитали аналитики.
Также в десятку вошли Кисловодск, Анапа, Приморско-Ахтарск, Сочи, Зеленоградск. Здесь ценник варьируется от 3206 до 4383 рублей за сутки. В среднем на этих курортах россияне планируют отдыхать 5-6 дней.
Ранее сообщалось, что Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года.
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