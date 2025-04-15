https://crimea.ria.ru/20250415/rossiyane-vybirayut-evpatoriyu-dlya-dlitelnogo-otdykha-v-aprele-1145676719.html

Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле

Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле

Россияне выбирают Евпаторию, Ялту и Алушту для длительного отдыха в апреле этого года. Такие аналитические данные собрали на основании сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T09:45

2025-04-15T09:45

2025-04-15T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Россияне выбирают Евпаторию, Ялту и Алушту для длительного отдыха в апреле этого года. Такие аналитические данные собрали на основании сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Среднесуточная цена проживания в Евпатории составила 2188 рублей. Цена в Алуште – 3193 рубля, в Ялте – 3927 рублей.Также в десятку вошли Кисловодск, Анапа, Приморско-Ахтарск, Сочи, Зеленоградск. Здесь ценник варьируется от 3206 до 4383 рублей за сутки. В среднем на этих курортах россияне планируют отдыхать 5-6 дней.Ранее сообщалось, что Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в ЯлтеРоссияне выбирают для весенних путешествий два крымских городаСанатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение

https://crimea.ria.ru/20250414/krym-v-tope-rossiyane-vybirayut-poluostrov-dlya-otdykha-v-mayskie-prazdniki--1145652685.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, евпатория, новости крыма, отдых в крыму