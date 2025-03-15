https://crimea.ria.ru/20250315/rossiyane-vybirayut-dlya-vesennikh-puteshestviy-dva-krymskikh-goroda-1144887875.html

Россияне выбирают для весенних путешествий два крымских города

Россияне выбирают для весенних путешествий два крымских города - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Россияне выбирают для весенних путешествий два крымских города

Алушта и Судак вошли в топ направлений для весенних путешествий. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T21:05

2025-03-15T21:05

2025-03-15T21:05

туризм в крыму

алушта

судак

туризм

внутренний туризм

общество

статистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Алушта и Судак вошли в топ направлений для весенних путешествий. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Как уточняют аналитики, исследование проводилось среди малых городов с населением до 50 тысяч человек.Судак оказался на шестой позиции в рейтинге. За ночь размещения в этом курортном городе в среднем просят 3248 рублей. Также в топ направлений для весеннего отдыха вошли Суздаль, Железноводск, Сортавала, Горячий Ключ, а также Кировск Мурманской и Пионерский Калининградской областей.Ялта ранее вошла в топ-10 самых популярных направлений для фитнес-туризма. Российские туристы также выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы-одиночки выбирают ЯлтуСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризмСанатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение

алушта

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, алушта, судак, туризм, внутренний туризм, общество, статистика