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Россияне выбирают для весенних путешествий два крымских города - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Россияне выбирают для весенних путешествий два крымских города
Россияне выбирают для весенних путешествий два крымских города - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Россияне выбирают для весенних путешествий два крымских города
Алушта и Судак вошли в топ направлений для весенних путешествий. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T21:05
2025-03-15T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Алушта и Судак вошли в топ направлений для весенних путешествий. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Как уточняют аналитики, исследование проводилось среди малых городов с населением до 50 тысяч человек.Судак оказался на шестой позиции в рейтинге. За ночь размещения в этом курортном городе в среднем просят 3248 рублей. Также в топ направлений для весеннего отдыха вошли Суздаль, Железноводск, Сортавала, Горячий Ключ, а также Кировск Мурманской и Пионерский Калининградской областей.Ялта ранее вошла в топ-10 самых популярных направлений для фитнес-туризма. Российские туристы также выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы-одиночки выбирают ЯлтуСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризмСанатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, алушта, судак, туризм, внутренний туризм, общество, статистика
Россияне выбирают для весенних путешествий два крымских города

Два крымских города вошли в топ направлений для весенних путешествий - исследование

21:05 15.03.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Набережная
Ялта. Набережная
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Алушта и Судак вошли в топ направлений для весенних путешествий. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
Как уточняют аналитики, исследование проводилось среди малых городов с населением до 50 тысяч человек.

"На первом месте Зеленоградск в Калининградской области со стоимостью одной ночи размещения 4798 рублей, на втором Алушта в Крыму - 3273 рубля за ночь, а на третьем - Светлогорск - 3941 рубль", - приводит данные сервис бронирований.

Судак оказался на шестой позиции в рейтинге. За ночь размещения в этом курортном городе в среднем просят 3248 рублей. Также в топ направлений для весеннего отдыха вошли Суздаль, Железноводск, Сортавала, Горячий Ключ, а также Кировск Мурманской и Пионерский Калининградской областей.
Ялта ранее вошла в топ-10 самых популярных направлений для фитнес-туризма. Российские туристы также выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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