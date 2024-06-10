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Стало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Стало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм
Стало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Стало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм
В Крыму активно развивают винный туризм. Идет работа по созданию винных ресторанов, гостиниц у виноградников, парковых зон. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T21:33
2024-06-10T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Крыму активно развивают винный туризм. Идет работа по созданию винных ресторанов, гостиниц у виноградников, парковых зон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт отрасли Екатерина Суменкова."Просто наличия виноградника и винодельни недостаточно. Турист ищет полный спектр эмоций. Мы должны предложить ему, например, эногастрономический опыт-ресторан, проживание в отеле или в каком-то гостевом доме, прямо непосредственно на винограднике, и много таких сопутствующих факторов. Какая-то парковая зона, по которой он может прогуляться", - перечислила специалист.В развитии этого вида туризма большую роль играют сопутствующие мероприятия: винные салоны и ярмарки, гастроужины с виноделами, которые, рассказывая о винах, привлекают туристов в регион их производства.В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения. Это будет способствовать развитию инфраструктуры отрасли. Крымские виноделы назвали новый законопроект, направленный на развитие винного туризма, прорывным. Он, в частности, предусматривает формирование отечественных "винных дорог", а также продвижение идеи автотуризма, кемпинга и глэмпинга в стране.При этом авторы документа подчеркивают, чтобы исключить риск массовой застройки виноградопригодных земель, хозяйствам разрешат размещать объекты винного туризма при условии, что в федеральный реестр включены сведения о площади застройки земельного участка с насаждениями. Предлагается установить предельную площадь, которая может быть занята объектами.Читайте также на РИА Новости Крым:Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризмеИскусственный интеллект и креативная молодежь – будущее виноделия РоссииАкциз на российские игристые вина снизят с 1 мая – Путин подписал закон
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крым, виноделие в крыму, виноделие, общество, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма
Стало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм

В Крыму развивается инфраструктура для винного туризма

21:33 10.06.2024
 
© РИА Новости КрымБокал
Бокал - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Крыму активно развивают винный туризм. Идет работа по созданию винных ресторанов, гостиниц у виноградников, парковых зон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт отрасли Екатерина Суменкова.
"Просто наличия виноградника и винодельни недостаточно. Турист ищет полный спектр эмоций. Мы должны предложить ему, например, эногастрономический опыт-ресторан, проживание в отеле или в каком-то гостевом доме, прямо непосредственно на винограднике, и много таких сопутствующих факторов. Какая-то парковая зона, по которой он может прогуляться", - перечислила специалист.
В развитии этого вида туризма большую роль играют сопутствующие мероприятия: винные салоны и ярмарки, гастроужины с виноделами, которые, рассказывая о винах, привлекают туристов в регион их производства.

"За последние годы их стало намного больше, и их география значительно расширилась. Это позволяет нашим туристам, которые проживают в Сибири, на Дальнем Востоке тоже прикоснуться к миру вина, понять вообще, какое вино сейчас создается на территории нашей страны", - отметила Суменкова.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения. Это будет способствовать развитию инфраструктуры отрасли.
Крымские виноделы назвали новый законопроект, направленный на развитие винного туризма, прорывным. Он, в частности, предусматривает формирование отечественных "винных дорог", а также продвижение идеи автотуризма, кемпинга и глэмпинга в стране.
При этом авторы документа подчеркивают, чтобы исключить риск массовой застройки виноградопригодных земель, хозяйствам разрешат размещать объекты винного туризма при условии, что в федеральный реестр включены сведения о площади застройки земельного участка с насаждениями. Предлагается установить предельную площадь, которая может быть занята объектами.
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