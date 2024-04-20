https://crimea.ria.ru/20240420/vinodelam-razreshat-stroit-oteli-na-selkhozzemlyakh--poruchenie-putina-1136715562.html

Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина

Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T12:52

2024-04-20T12:52

2024-04-20T12:56

владимир путин (политик)

виноделие

новости

правительство россии

государственная дума рф

кремль

михаил мишустин

вячеслав володин

дмитрий патрушев

минсельхоз рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.При этом в законопроекте должны быть определены основания, препятствующие выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или их переводу в иную категорию земель.Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сроки доклада – до 1 июля текущего года.В начале марта Владимир Путин в Ставропольском крае провел встречу с представителями агропромышленного комплекса России. В ходе разговора винодел из Севастополя Иван Липко призвал руководство страны разрешить винодельческим хозяйствам строить объекты туристической инфраструктуры на территории виноградников. По его словам, под гостиницы и отели будут выделяться "мизерные участки земли, которые никак не будут влиять на функциональность хозяйств".Президент отметил, что государство старается помогать развитию виноделия как перспективной отрасли развития экономики и уточнил, что такой запрет действует из-за риска капитальной застройки земель сельхозназначения. При этом глава государства указал, что в Госдуму внесен законопроект, допускающий строительство туристических объектов на виноградниках.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отметил, что ведомство поддерживает данный законопроект и "понимает необходимость строительства туристической инфраструктуры на землях, где производится виноград".Владимир Путин резюмировал, что законопроект необходим для развития виноделия, но не как для массовой застройки территорий.Внесенный в Госдуму законопроект об энотуризме позволяет крестьянским и фермерским хозяйствам временно размещать туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельхозназначения. Чтобы исключить риск массовой застройки виноградопригодных земель, хозяйствам разрешат размещать объекты винного туризма при условии, что в федеральный реестр включены сведения о площади застройки земельного участка с насаждениями. Предлагается установить предельную площадь, которая может быть занята объектами.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТОЭто прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризмеПочему российские виноделы поддерживают увеличение акциза на игристое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), виноделие, новости, правительство россии, государственная дума рф, кремль, михаил мишустин, вячеслав володин, дмитрий патрушев, минсельхоз рф