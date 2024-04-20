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Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина
Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T12:52
2024-04-20T12:56
владимир путин (политик)
виноделие
новости
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кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.При этом в законопроекте должны быть определены основания, препятствующие выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или их переводу в иную категорию земель.Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сроки доклада – до 1 июля текущего года.В начале марта Владимир Путин в Ставропольском крае провел встречу с представителями агропромышленного комплекса России. В ходе разговора винодел из Севастополя Иван Липко призвал руководство страны разрешить винодельческим хозяйствам строить объекты туристической инфраструктуры на территории виноградников. По его словам, под гостиницы и отели будут выделяться "мизерные участки земли, которые никак не будут влиять на функциональность хозяйств".Президент отметил, что государство старается помогать развитию виноделия как перспективной отрасли развития экономики и уточнил, что такой запрет действует из-за риска капитальной застройки земель сельхозназначения. При этом глава государства указал, что в Госдуму внесен законопроект, допускающий строительство туристических объектов на виноградниках.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отметил, что ведомство поддерживает данный законопроект и "понимает необходимость строительства туристической инфраструктуры на землях, где производится виноград".Владимир Путин резюмировал, что законопроект необходим для развития виноделия, но не как для массовой застройки территорий.Внесенный в Госдуму законопроект об энотуризме позволяет крестьянским и фермерским хозяйствам временно размещать туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельхозназначения. Чтобы исключить риск массовой застройки виноградопригодных земель, хозяйствам разрешат размещать объекты винного туризма при условии, что в федеральный реестр включены сведения о площади застройки земельного участка с насаждениями. Предлагается установить предельную площадь, которая может быть занята объектами.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТОЭто прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризмеПочему российские виноделы поддерживают увеличение акциза на игристое
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владимир путин (политик), виноделие, новости, правительство россии, государственная дума рф, кремль, михаил мишустин, вячеслав володин, дмитрий патрушев, минсельхоз рф
Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение Путина

Путин поручил рассмотреть возможность строительства винодельнями гостиниц на сельхозземлях

12:52 20.04.2024 (обновлено: 12:56 20.04.2024)
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийВинодельня гравитационного типа "Скалистый берег". Архивное фото
Винодельня гравитационного типа Скалистый берег. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой при доработке проекта федерального закона №365108-8 рассмотреть вопрос об установлении возможности строительства виноградарскими и винодельческими хозяйствами объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиниц, на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям", – говорится в документе.
При этом в законопроекте должны быть определены основания, препятствующие выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или их переводу в иную категорию земель.
Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сроки доклада – до 1 июля текущего года.
В начале марта Владимир Путин в Ставропольском крае провел встречу с представителями агропромышленного комплекса России. В ходе разговора винодел из Севастополя Иван Липко призвал руководство страны разрешить винодельческим хозяйствам строить объекты туристической инфраструктуры на территории виноградников. По его словам, под гостиницы и отели будут выделяться "мизерные участки земли, которые никак не будут влиять на функциональность хозяйств".
Президент отметил, что государство старается помогать развитию виноделия как перспективной отрасли развития экономики и уточнил, что такой запрет действует из-за риска капитальной застройки земель сельхозназначения. При этом глава государства указал, что в Госдуму внесен законопроект, допускающий строительство туристических объектов на виноградниках.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отметил, что ведомство поддерживает данный законопроект и "понимает необходимость строительства туристической инфраструктуры на землях, где производится виноград".
Владимир Путин резюмировал, что законопроект необходим для развития виноделия, но не как для массовой застройки территорий.
Внесенный в Госдуму законопроект об энотуризме позволяет крестьянским и фермерским хозяйствам временно размещать туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельхозназначения. Чтобы исключить риск массовой застройки виноградопригодных земель, хозяйствам разрешат размещать объекты винного туризма при условии, что в федеральный реестр включены сведения о площади застройки земельного участка с насаждениями. Предлагается установить предельную площадь, которая может быть занята объектами.
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Владимир Путин (политик)ВиноделиеНовостиПравительство РоссииГосударственная Дума РФКремльМихаил МишустинВячеслав ВолодинДмитрий ПатрушевМинсельхоз РФ
 
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