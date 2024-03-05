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Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО
Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО
Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T21:51
2024-03-05T21:51
2024-03-05T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.С таким обращением виноделы обратились к Госдуме с целью усилить меры по защите российского рынка. Ассоциация также призвала установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах, в дальнейшим ее предлагается увеличить до 50%."Не менее 20% вина на витринах магазинов РФ должно быть российского производства, с дальнейшим увеличением квоты до 50%", - говорится в сообщении. Кроме того, виноделы просят отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вин из Грузии. Это касается как тихих вин, так и игристых и крепленых.В конце июля прошлого года в Минэкономразвития сообщили, что правительство до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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виноделие, россия, новости, sputnik, экономика, импортозамещение, импорт, инфографика
Материал дополняется
Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО
Виноделы призвали Госдуму установить в России пошлины на вино из стран НАТО в 200%
21:51 05.03.2024 (обновлено: 21:56 05.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым.
Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
С таким обращением виноделы обратились к Госдуме с целью усилить меры по защите российского рынка.
Ассоциация также призвала установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах, в дальнейшим ее предлагается увеличить до 50%.
"Не менее 20% вина на витринах магазинов РФ должно быть российского производства, с дальнейшим увеличением квоты до 50%", - говорится в сообщении.
Кроме того, виноделы просят отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вин из Грузии. Это касается как тихих вин, так и игристых и крепленых.
В конце июля прошлого года в Минэкономразвития сообщили, что правительство до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%.