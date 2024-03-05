https://crimea.ria.ru/20240305/rossiyskie-vinodely-prosyat-povysit-poshliny-na-vvoz-vina-iz-stran-nato-1135437249.html

Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО

Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО

Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T21:51

2024-03-05T21:51

2024-03-05T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.С таким обращением виноделы обратились к Госдуме с целью усилить меры по защите российского рынка. Ассоциация также призвала установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах, в дальнейшим ее предлагается увеличить до 50%."Не менее 20% вина на витринах магазинов РФ должно быть российского производства, с дальнейшим увеличением квоты до 50%", - говорится в сообщении. Кроме того, виноделы просят отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вин из Грузии. Это касается как тихих вин, так и игристых и крепленых.В конце июля прошлого года в Минэкономразвития сообщили, что правительство до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие, россия, новости, sputnik, экономика, импортозамещение, импорт, инфографика