Рейтинг@Mail.ru
Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240305/rossiyskie-vinodely-prosyat-povysit-poshliny-na-vvoz-vina-iz-stran-nato-1135437249.html
Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО
Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО
Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T21:51
2024-03-05T21:56
виноделие
россия
новости
sputnik
экономика
импортозамещение
импорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124277647_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b501f01238d67122acc1382cc2b88bce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.С таким обращением виноделы обратились к Госдуме с целью усилить меры по защите российского рынка. Ассоциация также призвала установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах, в дальнейшим ее предлагается увеличить до 50%."Не менее 20% вина на витринах магазинов РФ должно быть российского производства, с дальнейшим увеличением квоты до 50%", - говорится в сообщении. Кроме того, виноделы просят отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вин из Грузии. Это касается как тихих вин, так и игристых и крепленых.В конце июля прошлого года в Минэкономразвития сообщили, что правительство до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124277647_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ef43d9135fae742ea980db045f9cde73.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виноделие, россия, новости, sputnik, экономика, импортозамещение, импорт, инфографика
Материал дополняется
Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО

Виноделы призвали Госдуму установить в России пошлины на вино из стран НАТО в 200%

21:51 05.03.2024 (обновлено: 21:56 05.03.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
С таким обращением виноделы обратились к Госдуме с целью усилить меры по защите российского рынка.
Ассоциация также призвала установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах, в дальнейшим ее предлагается увеличить до 50%.
"Не менее 20% вина на витринах магазинов РФ должно быть российского производства, с дальнейшим увеличением квоты до 50%", - говорится в сообщении.
Кроме того, виноделы просят отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вин из Грузии. Это касается как тихих вин, так и игристых и крепленых.
Рост продаж импортного вина в России. ИнфографикаРост продаж импортного вина в России. Инфографика
В конце июля прошлого года в Минэкономразвития сообщили, что правительство до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%.
 
ВиноделиеРоссияНовостиSputnikЭкономикаИмпортозамещениеИмпорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов
21:51Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО
21:32Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму
21:28Сигнальные ракеты запускают в Севастополе
21:05В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции
20:46Чего хотят женщины: крымчанки назвали желаемые подарки к 8 марта
20:27Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму
20:05Назначен новый омбудсмен Херсонской области
19:52"К рукам прилипло": эксперт о причине ухода Нуланд
19:34Рекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукции
19:16Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
19:08В Крым на реабилитацию приехали 52 ребенка с новых территорий
18:53Илья Резник выступит в Симферополе на "Юбилее Маэстро"
18:38Задержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначения
18:16Это провал: Захарова прокомментировала предстоящую отставку Нуланд
17:52Погиб на Херсонщине: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:21"Печеньки" закончились: Нуланд покидает Госдеп США
17:02Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего ЧФ Соколова
16:43ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК
16:22В Крыму возможен новый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом
Лента новостейМолния