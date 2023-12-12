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Успели сбросить листья: как виноградники Крыма перенесли шторм века - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Успели сбросить листья: как виноградники Крыма перенесли шторм века
Успели сбросить листья: как виноградники Крыма перенесли шторм века - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Успели сбросить листья: как виноградники Крыма перенесли шторм века
Обрушившийся на Крым ноябрьский ураган и обильные осадки не нанесли ощутимого вреда виноградникам. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил главный... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T07:25
2023-12-12T07:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Обрушившийся на Крым ноябрьский ураган и обильные осадки не нанесли ощутимого вреда виноградникам. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил главный винодел Центра винного туризма Олег Ничвидюк.В этом году погодные условия не были благоприятными для виноградарей, говорит он. Из-за обильных летних осадков урожайность некоторых сортов упала на 70-80%. При этом, относительно мягкая осень позволила ягоде достичь оптимальной зрелости на лозе, что дает виноделам надежду получить очень интересные вина.Эксперт также отметил, что год не был урожайным для отрасли. Официальные данные по итогам уборки еще не опубликованы, однако, по предварительным расчетам, ожидается снижение сбора винограда до 760 тысяч тонн против 890 тысяч тонн годом ранее.В то же время относительно невысокий урожай не говорит о низком качестве самой ягоды. Напротив, за счет мягкой осени виноград достиг оптимальной зрелости на лозе."Ягода в этом году была меньше обычного, что дало большую концентрацию вкуса и аромата. Единственно, засушливый период и небольшой ветер в середине сентября заставили немного понервничать, но влаги в почве оказалось достаточно, чтобы сдержать гидростресс", – пояснил Ничвидюк. По его словам, уходящий год может быть весьма удачным в части качества винограда. По данным Роскачества, урожай винограда в южных регионах России в этом году будет ниже по сравнению с прошлым годом, причем в некоторых регионах, в частности, на Дону, он упадет на 30%.Читайте также на РИА новости Крым:В России неурожай винограда: коснется ли это КрымаВ Крыму стали производить больше коньяков и шампанскогоВиноделие в Крыму: эксперт о местных саженцах, санкциях и маркировке
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Успели сбросить листья: как виноградники Крыма перенесли шторм века

Ураган в Крыму и обильные осадки не нанесли ощутимого вреда виноградникам - эксперт

07:25 12.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗимние горы и виноградники в селе Нижняя Кутузовка в Крыму
Зимние горы и виноградники в селе Нижняя Кутузовка в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Обрушившийся на Крым ноябрьский ураган и обильные осадки не нанесли ощутимого вреда виноградникам. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил главный винодел Центра винного туризма Олег Ничвидюк.
В этом году погодные условия не были благоприятными для виноградарей, говорит он. Из-за обильных летних осадков урожайность некоторых сортов упала на 70-80%. При этом, относительно мягкая осень позволила ягоде достичь оптимальной зрелости на лозе, что дает виноделам надежду получить очень интересные вина.
"К счастью, ураган прошел в период, когда уже опали практически все листья, поэтому парусность рядов была низкой и виноград совсем не пострадал. А благодаря своевременному рыхлению обильные осадки глубоко задержались в почве без образования эрозии", – рассказал Ничвидюк. По его словам, лоза "получила ясный сигнал, что пора переходить к зимовке, и ушла набираться сил к следующему сезону".
Эксперт также отметил, что год не был урожайным для отрасли. Официальные данные по итогам уборки еще не опубликованы, однако, по предварительным расчетам, ожидается снижение сбора винограда до 760 тысяч тонн против 890 тысяч тонн годом ранее.
В то же время относительно невысокий урожай не говорит о низком качестве самой ягоды. Напротив, за счет мягкой осени виноград достиг оптимальной зрелости на лозе.
"Ягода в этом году была меньше обычного, что дало большую концентрацию вкуса и аромата. Единственно, засушливый период и небольшой ветер в середине сентября заставили немного понервничать, но влаги в почве оказалось достаточно, чтобы сдержать гидростресс", – пояснил Ничвидюк.
По его словам, уходящий год может быть весьма удачным в части качества винограда.
"В общем и целом – ждем интересных вин", - резюмировал эксперт.
По данным Роскачества, урожай винограда в южных регионах России в этом году будет ниже по сравнению с прошлым годом, причем в некоторых регионах, в частности, на Дону, он упадет на 30%.
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