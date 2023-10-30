https://crimea.ria.ru/20231030/v-rossii-neurozhay-vinograda-kosnetsya-li-eto-kryma-1132372242.html

В России неурожай винограда: коснется ли это Крыма

В России неурожай винограда: коснется ли это Крыма - РИА Новости Крым, 30.10.2023

В России неурожай винограда: коснется ли это Крыма

Урожай винограда в южных регионах России в этом году будет ниже по сравнению с прошлым годом, причем в некоторых регионах, в частности, на Дону, он упадет на... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T07:16

2023-10-30T07:16

2023-10-30T07:16

урожай

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урожай в крыму

роскачество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Урожай винограда в южных регионах России в этом году будет ниже по сравнению с прошлым годом, причем в некоторых регионах, в частности, на Дону, он упадет на 30%. Об этом сообщили эксперты Роскачества. Как рассказал РИА Новости Крым винодел Павел Швец, из-за летних дождей на севастопольских предприятиях урожай некоторых сортов ягоды упал на 70-80%.Там, где виноградники расположены на южных склонах и хорошо проветриваются, таких проблем удалось избежать, сказал винодел.При этом снижение уровня урожая не приведет к повышению цен на ягоды и вина, уверен Павел Швец.Каков урожай в КрымуПо Крыму в целом ситуация не такая критическая, сообщили РИА Новости Крым в Минсельхозе РК. Там надеются приблизиться к прошлогодним показателям по урожаю, хотя из-за летних дождей виноградники действительно пострадали.При нормальных условиях за сезон осуществляется от 4 до 6 обработок, добавили в министерстве. Там надеются, что, несмотря на трудности, валовой сбор урожая винограда текущего года будет на уровне прошлого года.В прошлом году за аналогичный период было 73,3 тыс. тонн с площади 9,9 тыс. га, добавили в министерстве.По данным экспертов Роскачества, падение урожая в России удастся несколько нивелировать за счет увеличения площади посадок. В этом году вступают в плодоношение более 4 тыс. гектаров новых виноградников, заложенных в 2018 году. В связи с этим объем производства и переработки российского винограда и производства качественного вина будет увеличиваться.Ранее министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук сообщал, что в 2023 году в регионе планируется собрать не менее 130 тысяч тонн винограда с площади 16,8 тысяч гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов нарастить поставки вина в БеларусьВ Крыму стали производить больше коньяков и шампанскогоВиноделие в Крыму: эксперт о местных саженцах, санкциях и маркировке

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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