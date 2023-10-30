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В России неурожай винограда: коснется ли это Крыма
В России неурожай винограда: коснется ли это Крыма - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В России неурожай винограда: коснется ли это Крыма
Урожай винограда в южных регионах России в этом году будет ниже по сравнению с прошлым годом, причем в некоторых регионах, в частности, на Дону, он упадет на... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T07:16
2023-10-30T07:16
2023-10-30T07:16
урожай
эксклюзивы риа новости крым
павел швец
минсельхоз крыма
урожай в крыму
роскачество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Урожай винограда в южных регионах России в этом году будет ниже по сравнению с прошлым годом, причем в некоторых регионах, в частности, на Дону, он упадет на 30%. Об этом сообщили эксперты Роскачества. Как рассказал РИА Новости Крым винодел Павел Швец, из-за летних дождей на севастопольских предприятиях урожай некоторых сортов ягоды упал на 70-80%.Там, где виноградники расположены на южных склонах и хорошо проветриваются, таких проблем удалось избежать, сказал винодел.При этом снижение уровня урожая не приведет к повышению цен на ягоды и вина, уверен Павел Швец.Каков урожай в КрымуПо Крыму в целом ситуация не такая критическая, сообщили РИА Новости Крым в Минсельхозе РК. Там надеются приблизиться к прошлогодним показателям по урожаю, хотя из-за летних дождей виноградники действительно пострадали.При нормальных условиях за сезон осуществляется от 4 до 6 обработок, добавили в министерстве. Там надеются, что, несмотря на трудности, валовой сбор урожая винограда текущего года будет на уровне прошлого года.В прошлом году за аналогичный период было 73,3 тыс. тонн с площади 9,9 тыс. га, добавили в министерстве.По данным экспертов Роскачества, падение урожая в России удастся несколько нивелировать за счет увеличения площади посадок. В этом году вступают в плодоношение более 4 тыс. гектаров новых виноградников, заложенных в 2018 году. В связи с этим объем производства и переработки российского винограда и производства качественного вина будет увеличиваться.Ранее министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук сообщал, что в 2023 году в регионе планируется собрать не менее 130 тысяч тонн винограда с площади 16,8 тысяч гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов нарастить поставки вина в БеларусьВ Крыму стали производить больше коньяков и шампанскогоВиноделие в Крыму: эксперт о местных саженцах, санкциях и маркировке
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
урожай, павел швец, минсельхоз крыма, урожай в крыму, роскачество
В России неурожай винограда: коснется ли это Крыма
Урожай винограда в южных регионах РФ снизился до 30% – какова ситуация в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым
. Урожай винограда в южных регионах России в этом году будет ниже по сравнению с прошлым годом, причем в некоторых регионах, в частности, на Дону, он упадет на 30%. Об этом сообщили эксперты Роскачества
. Как рассказал РИА Новости Крым
винодел Павел Швец, из-за летних дождей на севастопольских предприятиях урожай некоторых сортов ягоды упал на 70-80%.
"В этом году, так как было много дождей летом, действительно было много таких заболеваний, как милдью и оидиум, которые вызвали гниение и поражение гроздей. У некоторых предприятий на некоторых сортах погибло до 70-80 процентов урожая", – рассказал эксперт.
Там, где виноградники расположены на южных склонах и хорошо проветриваются, таких проблем удалось избежать, сказал винодел.
"У нас южный и юго-восточный склон, он хорошо проветривается и равномерно прогревается. Мы правильно посадили виноград по отношению к сторонам света и к господствующим ветрам, поэтому грибковые заболевания не так сильно беспокоят, как, например, те виноградники, которые в находятся на западных и северо-западных склонах. Там медленнее прогревается почва и, соответственно, дольше остается роса", – объясняет специалист.
При этом снижение уровня урожая не приведет к повышению цен на ягоды и вина, уверен Павел Швец.
"Я думаю, что на цене вин и винограда это не отразится, потому что в этом году даже с этими потерями у всех предприятий Крыма и Севастополя серьезные спады в продажах. Было мало туристов, и поэтому спрос на вино упал. Соответственно, тот виноград, который выжил, в этом году стоил дешевле, чем за последние 6-7 лет", – высказал мнение винодел.
Каков урожай в Крыму
По Крыму в целом ситуация не такая критическая, сообщили РИА Новости Крым в Минсельхозе РК. Там надеются приблизиться к прошлогодним показателям по урожаю, хотя из-за летних дождей виноградники действительно пострадали.
"Этот год был сложным. Виноградари жаловались на повышенную опасность грибковых заболеваний (милдью, оидиум, черная пятнистость). Владельцы виноградников в этом году осуществляли по восемь обработок средствами защиты растений, а некоторые производили по девять обработок", – рассказали в ведомстве.
При нормальных условиях за сезон осуществляется от 4 до 6 обработок, добавили в министерстве. Там надеются, что, несмотря на трудности, валовой сбор урожая винограда текущего года будет на уровне прошлого года.
"Как известно, урожай текущего года сформировался в почках винограда в июне прошлого года, таким образом, имеются все предпосылки для получения стабильного урожая в 2023 году не ниже уровня прошлого года. На 19 октября 2023 года объем собранного винограда составил 79,1 тыс. тонн с площади виноградников 12,0 тыс. га", – рассказали в ведомстве.
В прошлом году за аналогичный период было 73,3 тыс. тонн с площади 9,9 тыс. га, добавили в министерстве.
По данным экспертов Роскачества, падение урожая в России удастся несколько нивелировать за счет увеличения площади посадок
. В этом году вступают в плодоношение более 4 тыс. гектаров новых виноградников, заложенных в 2018 году. В связи с этим объем производства и переработки российского винограда и производства качественного вина будет увеличиваться.
Ранее министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук сообщал
, что в 2023 году в регионе планируется собрать не менее 130 тысяч тонн винограда с площади 16,8 тысяч гектаров.
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