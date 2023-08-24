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В Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда
В Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда - РИА Новости Крым, 24.08.2023
В Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда
В Республике Крым предприятия, занимающиеся виноградарством, приступили к сбору урожая. О начале уборочной кампании сообщил министр сельского хозяйства региона... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T06:40
2023-08-24T06:40
2023-08-24T10:02
андрей савчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Республике Крым предприятия, занимающиеся виноградарством, приступили к сбору урожая. О начале уборочной кампании сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук.По словам чиновника, в этом году крымским предприятиям предстоит убрать урожай с 16,8 тысячи гектаров виноградников. В отрасли надеются собрать винограда не меньше, чем в прошлом году, а это около 130 тысяч тонн.В республике, напомнил Андрей Савчук, предприятия, занимающиеся виноградарством и виноделием, получают серьезную господдержку в виде субсидий, поскольку отрасль для крымского агропромышленного комплекса является одной из ключевых.При этом в последние годы на полуострове активно начали закладывать питомники виноградной лозы. По данным Минсельхоза республики, с весны 2020 года в Крыму заложено больше 44 гектаров маточников, в том числе подвоем элитной категории."Работают три прививочных комплекса: ООО "Инвест плюс", ФГБУН "ВННИИВиВ "Магарач РАН" и КФХ "Ария-Н". Также весной этого года на базе института "Агротехнологическая академия КФУ им. В. И. Вернадского" введен в эксплуатацию прививочный комплекс. Привитый посадочный материал производят пять предприятий", - сообщил министр сельского хозяйства республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов нарастить поставки вина в БеларусьВ Крыму стали производить больше коньяков и шампанскогоВиноделие в Крыму: эксперт о местных саженцах, санкциях и маркировке
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андрей савчук, сельское хозяйство, крым, новости крыма, минсельхоз крыма, экономика
В Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда
Крымские аграрии приступили к уборке созревшего винограда
06:40 24.08.2023 (обновлено: 10:02 24.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Республике Крым предприятия, занимающиеся виноградарством, приступили к сбору урожая. О начале уборочной кампании сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук.
По словам чиновника, в этом году крымским предприятиям предстоит убрать урожай с 16,8 тысячи гектаров виноградников. В отрасли надеются собрать винограда не меньше, чем в прошлом году, а это около 130 тысяч тонн.
"Средняя урожайность за 2022 год составила больше 80 центнеров с гектара. В этом сезоне ожидаем собрать урожай винограда не меньше уровня прошлого года. Самые распространенные из технических сортов, которые возделывают виноградарские предприятия на полуострове, это Ркацители, Алиготе, Шардоне, Мерло, Каберне Совиньон и многие другие", - перечислил министр.
В республике, напомнил Андрей Савчук, предприятия, занимающиеся виноградарством и виноделием, получают серьезную господдержку в виде субсидий, поскольку отрасль для крымского агропромышленного комплекса является одной из ключевых.
"В прошлом году, например, возместили затраты на приобретение виноградарской техники и оборудования пяти получателям, 32 хозяйствам такая госпомощь позволила купить и заложить больше 1,2 тысячи гектаров виноградников отечественными саженцами, установить шпалеру и провести необходимые агроработы", - отметил Андрей Савчук.
При этом в последние годы на полуострове активно начали закладывать питомники виноградной лозы. По данным Минсельхоза республики, с весны 2020 года в Крыму заложено больше 44 гектаров маточников, в том числе подвоем элитной категории.
"Работают три прививочных комплекса: ООО "Инвест плюс", ФГБУН "ВННИИВиВ "Магарач РАН" и КФХ "Ария-Н". Также весной этого года на базе института "Агротехнологическая академия КФУ им. В. И. Вернадского" введен в эксплуатацию прививочный комплекс. Привитый посадочный материал производят пять предприятий", - сообщил министр сельского хозяйства республики.
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