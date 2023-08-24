https://crimea.ria.ru/20230824/v-krymu-planiruyut-sobrat-ne-menee-130-tysyach-tonn-vinograda-1130894089.html

В Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда

В Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда - РИА Новости Крым, 24.08.2023

В Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда

В Республике Крым предприятия, занимающиеся виноградарством, приступили к сбору урожая. О начале уборочной кампании сообщил министр сельского хозяйства региона... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T06:40

2023-08-24T06:40

2023-08-24T10:02

андрей савчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Республике Крым предприятия, занимающиеся виноградарством, приступили к сбору урожая. О начале уборочной кампании сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук.По словам чиновника, в этом году крымским предприятиям предстоит убрать урожай с 16,8 тысячи гектаров виноградников. В отрасли надеются собрать винограда не меньше, чем в прошлом году, а это около 130 тысяч тонн.В республике, напомнил Андрей Савчук, предприятия, занимающиеся виноградарством и виноделием, получают серьезную господдержку в виде субсидий, поскольку отрасль для крымского агропромышленного комплекса является одной из ключевых.При этом в последние годы на полуострове активно начали закладывать питомники виноградной лозы. По данным Минсельхоза республики, с весны 2020 года в Крыму заложено больше 44 гектаров маточников, в том числе подвоем элитной категории."Работают три прививочных комплекса: ООО "Инвест плюс", ФГБУН "ВННИИВиВ "Магарач РАН" и КФХ "Ария-Н". Также весной этого года на базе института "Агротехнологическая академия КФУ им. В. И. Вернадского" введен в эксплуатацию прививочный комплекс. Привитый посадочный материал производят пять предприятий", - сообщил министр сельского хозяйства республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов нарастить поставки вина в БеларусьВ Крыму стали производить больше коньяков и шампанскогоВиноделие в Крыму: эксперт о местных саженцах, санкциях и маркировке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей савчук, сельское хозяйство, крым, новости крыма, минсельхоз крыма, экономика