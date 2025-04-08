Фигурантка покушения на Аксенова подтвердила вину в суде
Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Аксенова подтвердила свою вину в суде
15:10 08.04.2025 (обновлено: 15:17 08.04.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Оксана Ш., одна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова, признала свою вину в ходе первого слушания в Южном окружном военном суде. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе суда.
"Сегодня суд приступил к первому заседанию по рассмотрению дела по существу в отношении Оксаны Ш. Она признала вину. Заседание продолжается", – рассказали в пресс-службе.
В феврале этого года в Южный окружной военный суд направлено уголовное дело о покушении на Сергея Аксенова. Обвиняемыми проходят три человека.
По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. В состав преступной группы сначала вошли два человека, которые должны были вести наблюдение за маршрутами и служебным автомобилем главы РК. Целью наблюдения были подготовка и совершение на него покушения. Позже к преступной группе примкнул еще один человек. Он хранил элементы для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта.
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