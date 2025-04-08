https://crimea.ria.ru/20250408/figurantka-pokusheniya-na-aksenova-podtverdila-vinu-v-sude-1145517306.html

Фигурантка покушения на Аксенова подтвердила вину в суде

Фигурантка покушения на Аксенова подтвердила вину в суде - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Фигурантка покушения на Аксенова подтвердила вину в суде

Оксана Ш., одна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова, признала свою вину в ходе первого слушания в Южном окружном... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T15:10

2025-04-08T15:10

2025-04-08T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Оксана Ш., одна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова, признала свою вину в ходе первого слушания в Южном окружном военном суде. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе суда.В феврале этого года в Южный окружной военный суд направлено уголовное дело о покушении на Сергея Аксенова. Обвиняемыми проходят три человека.По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. В состав преступной группы сначала вошли два человека, которые должны были вести наблюдение за маршрутами и служебным автомобилем главы РК. Целью наблюдения были подготовка и совершение на него покушения. Позже к преступной группе примкнул еще один человек. Он хранил элементы для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, теракт, антитеррор, крым, сергей аксенов, суд, украина