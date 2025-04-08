Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года
США и Британия помогали Киеву планировать операции с начала конфликта - Залужный
11:17 08.04.2025 (обновлено: 11:29 08.04.2025)
© РИА Новости КрымЭкс-главком ВСУ Валерий Залужный
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. США и Британия помогали киевскому режиму в разработке операций против России с самого начала спецоперации. Об этом заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный.
"В апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине. Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, Германия. Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене", - написал Залужный в соцсети Х.
Впоследствии при поддержке Британии появился оперативный штаб, который участвовал в планировании операций ВСУ.
"В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - говорится в публикации.
"В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - говорится в публикации.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в акватории Крыма в 2022 году. В статье также указывается, что осенью того же года ЦРУ тайно помогало украинским беспилотникам наносить удары по российским военным кораблям в порту Севастополя.
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