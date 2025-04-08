https://crimea.ria.ru/20250408/zaluzhnyy-ssha-i-britaniya-pomogali-kievu-s-voennymi-operatsiyami-s-2022-goda-1145508393.html

Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года

Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года

США и Британия помогали киевскому режиму в разработке операций против России с самого начала спецоперации. Об этом заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T11:17

2025-04-08T11:17

2025-04-08T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. США и Британия помогали киевскому режиму в разработке операций против России с самого начала спецоперации. Об этом заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный. Впоследствии при поддержке Британии появился оперативный штаб, который участвовал в планировании операций ВСУ."В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - говорится в публикации.Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в акватории Крыма в 2022 году. В статье также указывается, что осенью того же года ЦРУ тайно помогало украинским беспилотникам наносить удары по российским военным кораблям в порту Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по КрымуРоссийские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, сша, обстрелы всу, новости сво, новости