Рейтинг@Mail.ru
Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250408/zaluzhnyy-ssha-i-britaniya-pomogali-kievu-s-voennymi-operatsiyami-s-2022-goda-1145508393.html
Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года
Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года
США и Британия помогали киевскому режиму в разработке операций против России с самого начала спецоперации. Об этом заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T11:17
2025-04-08T11:29
валерий залужный
сша
обстрелы всу
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145509805_0:91:1754:1078_1920x0_80_0_0_dbd2b9754bbcdb15d8658165fdf37bc6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. США и Британия помогали киевскому режиму в разработке операций против России с самого начала спецоперации. Об этом заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный. Впоследствии при поддержке Британии появился оперативный штаб, который участвовал в планировании операций ВСУ."В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - говорится в публикации.Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в акватории Крыма в 2022 году. В статье также указывается, что осенью того же года ЦРУ тайно помогало украинским беспилотникам наносить удары по российским военным кораблям в порту Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по КрымуРоссийские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145509805_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_341476184bedfe528fef6e6d9da6a6ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий залужный, сша, обстрелы всу, новости сво, новости
Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года

США и Британия помогали Киеву планировать операции с начала конфликта - Залужный

11:17 08.04.2025 (обновлено: 11:29 08.04.2025)
 
© РИА Новости КрымЭкс-главком ВСУ Валерий Залужный
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. США и Британия помогали киевскому режиму в разработке операций против России с самого начала спецоперации. Об этом заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный.
"В апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине. Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, Германия. Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене", - написал Залужный в соцсети Х.
Впоследствии при поддержке Британии появился оперативный штаб, который участвовал в планировании операций ВСУ.

"В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - говорится в публикации.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в акватории Крыма в 2022 году. В статье также указывается, что осенью того же года ЦРУ тайно помогало украинским беспилотникам наносить удары по российским военным кораблям в порту Севастополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму
Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма
Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем
 
Валерий ЗалужныйСШАОбстрелы ВСУНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
12:25Вода в Евпатории – начата проверка из-за аварии и отключений
12:21"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь
12:07Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца
11:41Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры
11:32В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию
11:17Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года
10:58В Крыму проверят безопасность школ и детских садов
10:34Будет ли ядерное разоружение после урегулирования на Украине
10:21Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны
10:03МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе
10:01Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты
09:42В воинских частях России создадут врачебные комиссии
09:28Ракета Победы стартовала с Байконура
09:13В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ
08:52Стабильно на спад: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России падает
08:46Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция
08:11Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами
07:43В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
07:27Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
Лента новостейМолния