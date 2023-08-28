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Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма
Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма
Российские истребители подняли в воздух из-за двух беспилотников ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T20:19
2023-08-28T20:26
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские истребители подняли в воздух из-за двух беспилотников ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Для пресечения возможного нарушения границы и противодействия радиотехнической разведке были подняты два российских истребителя.В результате аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения разведки.27 августа российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. Экипаж идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации, сообщали в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, сша, вооруженные силы россии, новости, крым, черное море
Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма

Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США , ведущие разведку у берегов Крыма

20:19 28.08.2023 (обновлено: 20:26 28.08.2023)
 
Истребитель ВВС России
Истребитель ВВС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские истребители подняли в воздух из-за двух беспилотников ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в понедельник над юго-западной частью акватории Черного моря был зафиксирован полет в направлении границы РФ беспилотников ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, ведущих воздушную разведку в районе Крымского полуострова.
Для пресечения возможного нарушения границы и противодействия радиотехнической разведке были подняты два российских истребителя.
В результате аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения разведки.
27 августа российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. Экипаж идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации, сообщали в Минобороны.
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