https://crimea.ria.ru/20230828/rossiyskie-istrebiteli-otognali-bespilotniki-vvs-ssha-ot-kryma-1131004271.html

Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма

Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма

Российские истребители подняли в воздух из-за двух беспилотников ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T20:19

2023-08-28T20:19

2023-08-28T20:26

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

сша

вооруженные силы россии

новости

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские истребители подняли в воздух из-за двух беспилотников ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Для пресечения возможного нарушения границы и противодействия радиотехнической разведке были подняты два российских истребителя.В результате аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения разведки.27 августа российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. Экипаж идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации, сообщали в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков

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крым

черное море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, сша, вооруженные силы россии, новости, крым, черное море