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Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму
Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму
Украинские разведывательные беспилотники сбиты на севере и западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T11:12
2023-08-28T11:12
2023-08-28T11:20
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинские разведывательные беспилотники сбиты на севере и западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Минобороны России сообщили, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа была пресечена в понедельник в 10:30 утра.25 августа киевский режим предпринял попытку массового удара по полуострову. Над Крымом были сбиты 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.При этом в понедельник, 28 августа, беспилотник самолетного типа был уничтожен над Московской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотникЦелью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома - ПесковКиев пытался атаковать Севастополь: беспилотники уничтожены
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма, общество
Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму
Аксенов: два разведывательных БПЛА сбиты на севере и западе Крыма
11:12 28.08.2023 (обновлено: 11:20 28.08.2023)