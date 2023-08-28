https://crimea.ria.ru/20230828/razvedyvatelnye-bespilotniki-vsu-sbity-v-krymu-1130992115.html

Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму

Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму

Украинские разведывательные беспилотники сбиты на севере и западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T11:12

2023-08-28T11:12

2023-08-28T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинские разведывательные беспилотники сбиты на севере и западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Минобороны России сообщили, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа была пресечена в понедельник в 10:30 утра.25 августа киевский режим предпринял попытку массового удара по полуострову. Над Крымом были сбиты 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.При этом в понедельник, 28 августа, беспилотник самолетного типа был уничтожен над Московской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотникЦелью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома - ПесковКиев пытался атаковать Севастополь: беспилотники уничтожены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма, общество