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Киев пытался атаковать Севастополь: беспилотники уничтожены - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Киев пытался атаковать Севастополь: беспилотники уничтожены
Киев пытался атаковать Севастополь: беспилотники уничтожены - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Киев пытался атаковать Севастополь: беспилотники уничтожены
Несколько беспилотников уничтожены в Севастополе в районе мыса Херсонес. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T09:54
2023-08-25T10:31
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Несколько беспилотников уничтожены в Севастополе в районе мыса Херсонес. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, добавил он.Ранее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки киевского режима совершить теракт на территории полуострова Крым. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотника, девять из них уничтожено, еще 33 подавлены средствами РЭБ. Также ночью была пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью ракеты С-200 в Калужской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
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РИА Новости Крым
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Киев пытался атаковать Севастополь: беспилотники уничтожены

Развожаев: несколько беспилотников уничтожены в Севастополе в районе мыса Херсонес

09:54 25.08.2023 (обновлено: 10:31 25.08.2023)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Несколько беспилотников уничтожены в Севастополе в районе мыса Херсонес. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем, – написал в своем Telegram-канале Развожаев. – Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры".
Сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, добавил он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки киевского режима совершить теракт на территории полуострова Крым. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотника, девять из них уничтожено, еще 33 подавлены средствами РЭБ. Также ночью была пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью ракеты С-200 в Калужской области.
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СевастопольБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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