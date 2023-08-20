https://crimea.ria.ru/20230820/ataka-na-belgorod-na-podlete-k-gorodu-sbito-12-vozdushnykh-tseley-1130833179.html
Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
Российские военные отразили очередную попытку атаки на Белгородскую область, ПВО сбили 12 воздушных целей, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T14:55
2023-08-20T14:55
2023-08-20T15:05
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отразили очередную попытку атаки на Белгородскую область, ПВО сбили 12 воздушных целей, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные населенные пункты на территории РФ. Только за последние сутки силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области, также беспилотная атака отражена в Ростовской области. В результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе Ударный беспилотник сбит над Белгородской областью
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, всу (вооруженные силы украины)
Материал дополняется
Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
Гладков: на подлете к Белгороду сбито 12 воздушных целей
14:55 20.08.2023 (обновлено: 15:05 20.08.2023)