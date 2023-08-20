https://crimea.ria.ru/20230820/ataka-na-belgorod-na-podlete-k-gorodu-sbito-12-vozdushnykh-tseley-1130833179.html

Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей

Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей

Российские военные отразили очередную попытку атаки на Белгородскую область, ПВО сбили 12 воздушных целей, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T14:55

2023-08-20T14:55

2023-08-20T15:05

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130438888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a92c8db0e29279eebb903d206d6007.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отразили очередную попытку атаки на Белгородскую область, ПВО сбили 12 воздушных целей, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные населенные пункты на территории РФ. Только за последние сутки силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области, также беспилотная атака отражена в Ростовской области. В результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе Ударный беспилотник сбит над Белгородской областью

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, всу (вооруженные силы украины)