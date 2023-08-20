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В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе
В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе - РИА Новости Крым, 20.08.2023
В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе
В Ростовской области отражена попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T09:51
2023-08-20T09:51
2023-08-20T09:51
ростов-на-дону
ростовская область
василий голубев
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области отражена попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его данным, два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений нет.Как сообщалось, в ночь на 20 августа биеспилотник ВСУ атаковал также вокзал в Курске, пострадали 5 человек. Кроме того, силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области. Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фотоУкраина дронами пыталась совершить теракты на территории РФУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, ростовская область, василий голубев, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)
В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе
Губернатор Голубев: в ростовской области отражена дронная атака