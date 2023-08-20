https://crimea.ria.ru/20230820/v-rostovskoy-oblasti-otrazhena-ataka-dronov-kamikadze-1130829850.html

В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе

В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе - РИА Новости Крым, 20.08.2023

В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе

В Ростовской области отражена попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T09:51

2023-08-20T09:51

2023-08-20T09:51

ростов-на-дону

ростовская область

василий голубев

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области отражена попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его данным, два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений нет.Как сообщалось, в ночь на 20 августа биеспилотник ВСУ атаковал также вокзал в Курске, пострадали 5 человек. Кроме того, силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области. Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фотоУкраина дронами пыталась совершить теракты на территории РФУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, василий голубев, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)