https://crimea.ria.ru/20230813/ukrainskie-drony-sbili-v-belgorodskoy-i-kurskoy-oblastyakh-1130704079.html

Украинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях

Украинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Украинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях

Украинские боевики вновь попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T11:58

2023-08-13T11:58

2023-08-13T11:59

белгородская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

вячеслав гладков

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что пострадавших и разрушений нет.Также в ведомстве сообщили, что около 11.30 силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский дрон над территорией Курской области.Предыдущую попытку атаки беспилотниками ВСУ предприняли в 4 часа утра. БПЛА также уничтожен над территорией Белгородской области.О информации главы региона Вячеслава Гладкова, за минувшие сутки над территорией области сбили два беспилотника. В результате падения обломков БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены крыша. Еще один дрон атаковал инфраструктурный объект связи. Повреждений не зафиксировали. Кроме того, по селу Журавлевка противник выпустил четыре артиллерийских снаряда. Также из миномета обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано 5 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на 12 августа киевский режим также предпринял безуспешную попытку атаковать объекты на территории полуострова двадцатью беспилотниками.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотника на Москву – подробности от МинобороныВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный жительРебенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области

белгородская область

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белгородская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, вячеслав гладков, министерство обороны рф, новости