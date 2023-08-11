https://crimea.ria.ru/20230811/ataka-bespilotnika-na-moskvu--podrobnosti-ot-minoborony-1130669747.html

Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны

Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны

Украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T11:47

2023-08-11T11:47

2023-08-11T11:47

москва

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы. Об этом заявили в Минобороны РФ.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в министерстве.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой был сбит беспилотник. Обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. Пострадавших и серьезных разрушений в районе падения БПЛА нет.Накануне над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО уничтожили два дрона, которые летели в направлении Москвы.Днем ранее над Московской областью также были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полетыАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияТри украинских БПЛА пытались атаковать объекты в Москве

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, обстрелы всу, новости