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Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны
Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны
Украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T11:47
2023-08-11T11:47
2023-08-11T11:47
москва
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы. Об этом заявили в Минобороны РФ.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в министерстве.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой был сбит беспилотник. Обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. Пострадавших и серьезных разрушений в районе падения БПЛА нет.Накануне над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО уничтожили два дрона, которые летели в направлении Москвы.Днем ранее над Московской областью также были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полетыАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияТри украинских БПЛА пытались атаковать объекты в Москве
москва
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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москва, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, обстрелы всу, новости
Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны
Минобороны: украинский дрон пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен РЭБ