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Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны
Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны
Украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T11:47
2023-08-11T11:47
москва
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы. Об этом заявили в Минобороны РФ.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в министерстве.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой был сбит беспилотник. Обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. Пострадавших и серьезных разрушений в районе падения БПЛА нет.Накануне над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО уничтожили два дрона, которые летели в направлении Москвы.Днем ранее над Московской областью также были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полетыАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияТри украинских БПЛА пытались атаковать объекты в Москве
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Новости
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москва, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, обстрелы всу, новости
Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны

Минобороны: украинский дрон пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен РЭБ

11:47 11.08.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы", - говорится в сообщении.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в министерстве.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой был сбит беспилотник. Обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. Пострадавших и серьезных разрушений в районе падения БПЛА нет.
Накануне над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО уничтожили два дрона, которые летели в направлении Москвы.
Днем ранее над Московской областью также были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата.
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