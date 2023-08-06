Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты
Собянин: средства ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
12:00 06.08.2023 (обновлено: 12:13 06.08.2023)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
В аэропорту Внуково временно ограничили прилет и вылет самолетов, сообщает пресс-служба аэрокомплекса Согласно информации онлайн-табло, задержаны десятки рейсов на прилет и на вылет.
© vnukovo.ruВ аэропорту "Внуково" задержаны десятки рейсов. Скриншот онлайн-табло
© vnukovo.ru
В аэропорту "Внуково" задержаны десятки рейсов. Скриншот онлайн-табло
В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область, два из них сбиты и еще один подавлен средствами РЭБ. Третий беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса "Москва-Сити".
Это не первая попытка ВСУ атаковать объекты в Москве. В воскресенье киевский режим также попытался нанести удар по столице. Один дрон был сбит силами ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и разбились на территории комплекса "Москва-Сити".
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