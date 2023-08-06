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Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты
Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты
Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T12:00
2023-08-06T12:13
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
сво
происшествия
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В аэропорту Внуково временно ограничили прилет и вылет самолетов, сообщает пресс-служба аэрокомплекса Согласно информации онлайн-табло, задержаны десятки рейсов на прилет и на вылет.В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет.В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область, два из них сбиты и еще один подавлен средствами РЭБ. Третий беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса "Москва-Сити".Это не первая попытка ВСУ атаковать объекты в Москве. В воскресенье киевский режим также попытался нанести удар по столице. Один дрон был сбит силами ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и разбились на территории комплекса "Москва-Сити".Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областьюАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияТри украинских БПЛА пытались атаковать объекты в Москве
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, сво, происшествия, пво, новости
Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты

Собянин: средства ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

12:00 06.08.2023 (обновлено: 12:13 06.08.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
В аэропорту Внуково временно ограничили прилет и вылет самолетов, сообщает пресс-служба аэрокомплекса Согласно информации онлайн-табло, задержаны десятки рейсов на прилет и на вылет.
© vnukovo.ruВ аэропорту "Внуково" задержаны десятки рейсов. Скриншот онлайн-табло
В аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов. Скриншот онлайн-табло
© vnukovo.ru
В аэропорту "Внуково" задержаны десятки рейсов. Скриншот онлайн-табло
В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область, два из них сбиты и еще один подавлен средствами РЭБ. Третий беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса "Москва-Сити".
Это не первая попытка ВСУ атаковать объекты в Москве. В воскресенье киевский режим также попытался нанести удар по столице. Один дрон был сбит силами ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и разбились на территории комплекса "Москва-Сити".
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