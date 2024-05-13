https://crimea.ria.ru/20240513/chislo-zhertv-udara-vsu-po-belgorodu-dostiglo-15-chelovek-1137224426.html
Число жертв удара ВСУ по Белгороду достигло 15 человек
Число жертв удара ВСУ по Белгороду достигло 15 человек - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Число жертв удара ВСУ по Белгороду достигло 15 человек
Из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели извлекли еще одного погибшего, число жертв выросло до 15. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T06:14
2024-05-13T06:14
2024-05-13T06:19
обрушение многоэтажного дома в белгороде
происшествия
белгород
обстрелы белгородской области
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели извлекли еще одного погибшего, число жертв выросло до 15. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона, сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
https://crimea.ria.ru/20240512/esche-troe-pogibshikh-i-pyatero-postradavshikh-vsu-opyat-udarili-po-belgorodu-1137221927.html
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обрушение многоэтажного дома в белгороде, происшествия, белгород, обстрелы белгородской области, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, обстрелы всу
Число жертв удара ВСУ по Белгороду достигло 15 человек
Спасатели обнаружили пятнадцатого погибшего под завалами многоэтажки в Белгороде
06:14 13.05.2024 (обновлено: 06:19 13.05.2024)