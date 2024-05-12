https://crimea.ria.ru/20240512/chp-s-obrusheniem-mnogoetazhki-v-belgorode---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1137208766.html

ЧП с обрушением многоэтажки в Белгороде - что известно к этому часу

ЧП с обрушением многоэтажки в Белгороде - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 12.05.2024

ЧП с обрушением многоэтажки в Белгороде - что известно к этому часу

Причиной обрушения части жилого многоэтажного дома в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T13:25

2024-05-12T13:25

2024-05-12T13:34

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

обрушение многоэтажного дома в белгороде

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Причиной обрушения части жилого многоэтажного дома в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Все о ЧП к данному часу - в материале РИА Новости Крым.Массированная атака ВСУ на БелгородСообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня. На улице Щорса в высотке обрушились все десять этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", - написал он в своем ТГ-канале и обещал сообщить подробности позже.По информации Минобороны, Белгород в воскресенье был атакован боевиками ВСУ с применением ракет "Точка-У", РСЗО "Ольха" и RM-70 "Вампир"."Около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении ведомства.В ходе отражения атаки российские силы ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". "Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" повреждена жилая многоэтажка", - уточнили в Минобороны.Дело о терактеКак сообщили в Следственном комитете в результате ЧП есть погибшие и раненые. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте."По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении СК.Повторное обрушениеВ ходе спасательных работ произошло обрушение чердачного этажа с крышей.Пока нет информации о том, есть ли пострадавшие в результате повторного обрушения.По поручению и.о. министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим направлены бригады медиков. С места ЧП в больницы с травмами различной степени тяжести были вывезены 17 человек.Крым готов помочь белгородцамКак заявил глава республики Сергей Аксенов, Крым готов оказать всю необходимую помощь белгородцам."Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым готов оказать всю необходимую помощь", - написал Аксенов в своем ТГ-канале.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также высказал соболезнования белгородцам и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://crimea.ria.ru/20240512/podezd-v-mnogoetazhnom-dome-obrushilsya-v-belgorode-1137206529.html

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белгородская область

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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, ск рф (следственный комитет российской федерации), обрушение многоэтажного дома в белгороде