https://crimea.ria.ru/20240512/v-rezultate-obrusheniya-chasti-doma-v-belgorode-est-pogibshie---sk-1137207593.html

В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК

В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК - РИА Новости Крым, 12.05.2024

В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК

По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T12:34

2024-05-12T12:34

2024-05-12T12:45

обстрелы белгородской области

белгородская область

белгород

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.По информации ведомства, снаряд попал в жилой многоэтажный дом вследствие атаки вооруженных формирований Украины, в результате произошло обрушение подъезда. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы. "На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка", - говорится в Telegram-сообщении МЧС РФ.Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Город и область в воскресенье подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.Ранее сообщалось о 9 пострадавших.

https://crimea.ria.ru/20240512/podezd-v-mnogoetazhnom-dome-obrushilsya-v-belgorode-1137206529.html

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обстрелы белгородской области, белгородская область, белгород, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), теракт