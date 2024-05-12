https://crimea.ria.ru/20240512/v-rezultate-obrusheniya-chasti-doma-v-belgorode-est-pogibshie---sk-1137207593.html
В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК
В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК - РИА Новости Крым, 12.05.2024
В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T12:34
2024-05-12T12:34
2024-05-12T12:45
обстрелы белгородской области
белгородская область
белгород
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137207659_8:0:840:468_1920x0_80_0_0_2ac647161d7d68e5664a0dcdf5918b84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.По информации ведомства, снаряд попал в жилой многоэтажный дом вследствие атаки вооруженных формирований Украины, в результате произошло обрушение подъезда. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы. "На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка", - говорится в Telegram-сообщении МЧС РФ.Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Город и область в воскресенье подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.Ранее сообщалось о 9 пострадавших.
https://crimea.ria.ru/20240512/podezd-v-mnogoetazhnom-dome-obrushilsya-v-belgorode-1137206529.html
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137207659_112:0:736:468_1920x0_80_0_0_d75bb44dc5db95772e8bd99c315f2f1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область, белгород, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), теракт
В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК
В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК возбудил дело о теракте
12:34 12.05.2024 (обновлено: 12:45 12.05.2024)