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В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК
В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК - РИА Новости Крым, 12.05.2024
В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T12:34
2024-05-12T12:45
обстрелы белгородской области
белгородская область
белгород
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.По информации ведомства, снаряд попал в жилой многоэтажный дом вследствие атаки вооруженных формирований Украины, в результате произошло обрушение подъезда. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы. "На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка", - говорится в Telegram-сообщении МЧС РФ.Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Город и область в воскресенье подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.Ранее сообщалось о 9 пострадавших.
https://crimea.ria.ru/20240512/podezd-v-mnogoetazhnom-dome-obrushilsya-v-belgorode-1137206529.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, белгород, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), теракт
В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК

В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК возбудил дело о теракте

12:34 12.05.2024 (обновлено: 12:45 12.05.2024)
 
© РИА НовостиОбрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
По информации ведомства, снаряд попал в жилой многоэтажный дом вследствие атаки вооруженных формирований Украины, в результате произошло обрушение подъезда.
"По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении СК.
По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы.
"На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка", - говорится в Telegram-сообщении МЧС РФ.
Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Город и область в воскресенье подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось о 9 пострадавших.
Машина МЧС
11:43
Подъезд многоэтажного дома обрушился в Белгороде
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБелгородПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Теракт
 
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