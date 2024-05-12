Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снаряда
Подъезд многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате попадания снаряда - Гладков
11:55 12.05.2024 (обновлено: 13:32 12.05.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПодъезд многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате попадания снаряда
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Подъезд многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", - написал он в своем ТГ-канале и обещал сообщить подробности позже.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло на улице Щорса. На место выехали экстренные службы.
В воскресенье в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.
Как сообщил в воскресенье утром губернатор региона Вячеслав Гладков, два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов остаются без света.
Кроме того, накануне мирные жилые кварталы Белгорода в очередной раз атаковали боевики ВСУ, в результате обстрела погибла женщина и пострадали 29 человек. По информации губернатора были повреждены 49 квартир в 22 домах. Также от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Еще одна мирная жительница региона была ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Кроме того, в субботу боевики Зеленского скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу
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