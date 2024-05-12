https://crimea.ria.ru/20240512/podezd-mnogoetazhki-v-belgorode-obrushilsya-iz-za-pryamogo-popadaniya-snaryada-1137206869.html

Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снаряда

Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снаряда - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снаряда

Подъезд многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T11:55

2024-05-12T11:55

2024-05-12T13:32

белгород

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

вячеслав гладков

происшествия

новости

обрушение многоэтажного дома в белгороде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137206941_0:16:1217:701_1920x0_80_0_0_4d840fe902815859a6a978b40bad3f1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Подъезд многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что ЧП произошло на улице Щорса. На место выехали экстренные службы.В воскресенье в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.Как сообщил в воскресенье утром губернатор региона Вячеслав Гладков, два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов остаются без света. Кроме того, накануне мирные жилые кварталы Белгорода в очередной раз атаковали боевики ВСУ, в результате обстрела погибла женщина и пострадали 29 человек. По информации губернатора были повреждены 49 квартир в 22 домах. Также от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Еще одна мирная жительница региона была ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Кроме того, в субботу боевики Зеленского скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницуЧитайте также на РИА Новости Крым:Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую областьДрон ВСУ убил мирного жителя в Курской областиВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, новости, обрушение многоэтажного дома в белгороде