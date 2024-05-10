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Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область
Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область
Женщина погибла в Шебекинском округе Белгородской области в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T13:53
2024-05-10T13:54
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Женщина погибла в Шебекинском округе Белгородской области в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его информации, под минометный обстрел также попали несколько хуторов в Волоконовском районе, поселки в Гайвороновском и Краснояружском районах. Повреждены домовладения и хозпостройки, опора линии электропередачи.Также губернатор сообщает об атаке беспилотников различных типов, которыми нанесены повреждения частным домовладениям, автомобилям, повреждена линия газоснабжения.Несколько дронов несли взрывные устройства, несколько были сбиты силами территориальной обороны, еще несколько посажены средствами радиоэлектронной борьбы с их последующей детонацией."В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка — зафиксировано 8 прилетов. Никто не пострадал. Различные разрушения выявлены в 9 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также поврежден детский сад, коммерческий объект, памятник Павшим воинам и линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - пишет Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской областиРебенок и семь взрослых ранены при ударе ВСУ по БелгородуПосле атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный житель
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

Женщина погибла в Белгородской области из-за минометного обстрела ВСУ

13:53 10.05.2024 (обновлено: 13:54 10.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Женщина погибла в Шебекинском округе Белгородской области в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его информации, под минометный обстрел также попали несколько хуторов в Волоконовском районе, поселки в Гайвороновском и Краснояружском районах. Повреждены домовладения и хозпостройки, опора линии электропередачи.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 прилета. Погибла мирная жительница – во время обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте", - сообщает он.
Также губернатор сообщает об атаке беспилотников различных типов, которыми нанесены повреждения частным домовладениям, автомобилям, повреждена линия газоснабжения.
Несколько дронов несли взрывные устройства, несколько были сбиты силами территориальной обороны, еще несколько посажены средствами радиоэлектронной борьбы с их последующей детонацией.
"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка — зафиксировано 8 прилетов. Никто не пострадал. Различные разрушения выявлены в 9 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также поврежден детский сад, коммерческий объект, памятник Павшим воинам и линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - пишет Гладков.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияНовости
 
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