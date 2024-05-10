https://crimea.ria.ru/20240510/chislo-zhertv-rastet-vsu-prodolzhayut-atakovat-belgorodskuyu-oblast-1137183514.html

Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

Женщина погибла в Шебекинском округе Белгородской области в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T13:53

2024-05-10T13:53

2024-05-10T13:54

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Женщина погибла в Шебекинском округе Белгородской области в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его информации, под минометный обстрел также попали несколько хуторов в Волоконовском районе, поселки в Гайвороновском и Краснояружском районах. Повреждены домовладения и хозпостройки, опора линии электропередачи.Также губернатор сообщает об атаке беспилотников различных типов, которыми нанесены повреждения частным домовладениям, автомобилям, повреждена линия газоснабжения.Несколько дронов несли взрывные устройства, несколько были сбиты силами территориальной обороны, еще несколько посажены средствами радиоэлектронной борьбы с их последующей детонацией."В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка — зафиксировано 8 прилетов. Никто не пострадал. Различные разрушения выявлены в 9 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также поврежден детский сад, коммерческий объект, памятник Павшим воинам и линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - пишет Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской областиРебенок и семь взрослых ранены при ударе ВСУ по БелгородуПосле атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный житель

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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