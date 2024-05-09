https://crimea.ria.ru/20240509/zhenschina-pogibla-pri-obstrele-vsu-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1137175457.html

Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, в результате погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T19:01

2024-05-09T19:01

2024-05-09T19:05

белгородская область

вячеслав гладков

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, в результате погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, различные повреждения зафиксированы в четырех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также в результате прилета загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Пожарные оперативно потушили возгорание.В ночь на четверг ВСУ обстреляли Белгород и прилегающий район. В результате были ранены восемь мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка, получившая осколочные ранения стопы. Четверых взрослых и ребенка госпитализировали, еще трое получили помощь на месте.Кроме того, в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилом дом и 37 машин.6 мая около Березовки в Борисовском районе украинские БПЛА-камикадзе атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто.Изначально сообщалось о шестерых погибших и 35 пострадавших, однако позже стало известно, что скончался еще один человек. Число раненых также выросло до 40 человек, среди них трое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погибПосле атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный жительЧисло погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия