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Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, в результате погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T19:01
2024-05-09T19:05
белгородская область
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, в результате погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, различные повреждения зафиксированы в четырех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также в результате прилета загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Пожарные оперативно потушили возгорание.В ночь на четверг ВСУ обстреляли Белгород и прилегающий район. В результате были ранены восемь мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка, получившая осколочные ранения стопы. Четверых взрослых и ребенка госпитализировали, еще трое получили помощь на месте.Кроме того, в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилом дом и 37 машин.6 мая около Березовки в Борисовском районе украинские БПЛА-камикадзе атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто.Изначально сообщалось о шестерых погибших и 35 пострадавших, однако позже стало известно, что скончался еще один человек. Число раненых также выросло до 40 человек, среди них трое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погибПосле атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный жительЧисло погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Женщина погибла в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ – Гладков

19:01 09.05.2024 (обновлено: 19:05 09.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовская областная станция скорой медицинской помощи
Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, в результате погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. К большому горю, погибла мирная жительница. В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Кроме того, различные повреждения зафиксированы в четырех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также в результате прилета загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Пожарные оперативно потушили возгорание.
В ночь на четверг ВСУ обстреляли Белгород и прилегающий район. В результате были ранены восемь мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка, получившая осколочные ранения стопы. Четверых взрослых и ребенка госпитализировали, еще трое получили помощь на месте.
Кроме того, в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилом дом и 37 машин.
6 мая около Березовки в Борисовском районе украинские БПЛА-камикадзе атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто.
Изначально сообщалось о шестерых погибших и 35 пострадавших, однако позже стало известно, что скончался еще один человек. Число раненых также выросло до 40 человек, среди них трое детей.
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Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУПроисшествия
 
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