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6 погибших и 35 раненых – ВСУ атаковали машины с рабочими на Белгородчине
6 погибших и 35 раненых – ВСУ атаковали машины с рабочими на Белгородчине - РИА Новости Крым, 06.05.2024
6 погибших и 35 раненых – ВСУ атаковали машины с рабочими на Белгородчине
Шесть человек погибли, еще 35 получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по автомобилям, перевозившим сотрудников предприятия в Белгородской... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T09:16
2024-05-06T09:16
2024-05-06T10:05
новости
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли, еще 35 получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по автомобилям, перевозившим сотрудников предприятия в Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке дронов-камикадзе подверглись две "ГАЗели" и легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района.Одному из пострадавших, мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь, добавил губернатор.В Следственном комитете России заявили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы. Информация уточняется.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавшийУкраинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненыйМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
белгородская область
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
6 погибших и 35 раненых – ВСУ атаковали машины с рабочими на Белгородчине
Шесть человек погибли и 35 пострадали при атаке дронов на авто в Белгородской области
09:16 06.05.2024 (обновлено: 10:05 06.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли, еще 35 получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по автомобилям, перевозившим сотрудников предприятия в Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК "Агро-Белгорье", перевозившие сотрудников свинокомплекса, – сказано в сообщении. – В результате пострадали более 30 человек, 6 – погибли".
Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке дронов-камикадзе подверглись две "ГАЗели" и легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района.
"По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами", – уточнил Гладков.
Одному из пострадавших, мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь, добавил губернатор.
В Следственном комитете России заявили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы. Информация уточняется.
В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи
. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.
В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус
, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
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