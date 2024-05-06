https://crimea.ria.ru/20240506/shest-chelovek-pogibli-i-33-postradali-pri-atake-dronov-na-avtomobili-1137071730.html

6 погибших и 35 раненых – ВСУ атаковали машины с рабочими на Белгородчине

6 погибших и 35 раненых – ВСУ атаковали машины с рабочими на Белгородчине - РИА Новости Крым, 06.05.2024

6 погибших и 35 раненых – ВСУ атаковали машины с рабочими на Белгородчине

Шесть человек погибли, еще 35 получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по автомобилям, перевозившим сотрудников предприятия в Белгородской... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T09:16

2024-05-06T09:16

2024-05-06T10:05

новости

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли, еще 35 получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по автомобилям, перевозившим сотрудников предприятия в Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке дронов-камикадзе подверглись две "ГАЗели" и легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района.Одному из пострадавших, мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь, добавил губернатор.В Следственном комитете России заявили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы. Информация уточняется.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавшийУкраинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненыйМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)