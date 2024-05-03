https://crimea.ria.ru/20240503/novaya-ataka-bpla-na-selo-v-belgorodskoy-oblasti--est-postradavshiy-1137005810.html
Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший
Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший
Житель Белгородской области пострадал при очередной атаке дрона ВСУ на село Вознесеновка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T09:36
2024-05-03T09:36
2024-05-03T09:37
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Житель Белгородской области пострадал при очередной атаке дрона ВСУ на село Вознесеновка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Гладков.И уточнил, что машина раненого мужчины получила сильные повреждения, также осколками посечены еще три автомобиля. На месте работают оперативные службы.Ранее в пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненыйНад Крымом сбили вражеский беспилотникМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
белгородская область
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), новости, россия
Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший
Житель Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ на село Вознесеновка
09:36 03.05.2024 (обновлено: 09:37 03.05.2024)