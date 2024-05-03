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Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший
Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший
Житель Белгородской области пострадал при очередной атаке дрона ВСУ на село Вознесеновка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T09:36
2024-05-03T09:37
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Житель Белгородской области пострадал при очередной атаке дрона ВСУ на село Вознесеновка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Гладков.И уточнил, что машина раненого мужчины получила сильные повреждения, также осколками посечены еще три автомобиля. На месте работают оперативные службы.Ранее в пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненыйНад Крымом сбили вражеский беспилотникМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), новости, россия
Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший

Житель Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ на село Вознесеновка

09:36 03.05.2024 (обновлено: 09:37 03.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСело Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ
Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Житель Белгородской области пострадал при очередной атаке дрона ВСУ на село Вознесеновка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший – мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Гладков.
И уточнил, что машина раненого мужчины получила сильные повреждения, также осколками посечены еще три автомобиля. На месте работают оперативные службы.
Ранее в пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиРоссия
 
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