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Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый
Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый
Один человек ранен в результате атаки украинского дрона на автобус с людьми в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T08:08
2024-05-03T08:08
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Один человек ранен в результате атаки украинского дрона на автобус с людьми в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, у мужчины баротравма и ушиб правой руки. Пострадавшему в Шебекинской ЦРБ оказана вся необходимая врачебная помощь.28 апреля губернатор Гладков сообщал, что 22 украинских беспилотника атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, пострадали восемь мирных жителей, из них пять госпитализированы.Накануне мирный житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили вражеский беспилотникГлава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ ПутинаМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
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белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, вячеслав гладков, новости
Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый

Украинский дрон атаковал автобус с людьми в Белгородской области - один человек ранен

08:08 03.05.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ атаковали автобус с помощью дрона в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа
ВСУ атаковали автобус с помощью дрона в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Один человек ранен в результате атаки украинского дрона на автобус с людьми в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек пострадал", - написал Гладков в своем Telegram-канале в пятницу.

По его информации, у мужчины баротравма и ушиб правой руки. Пострадавшему в Шебекинской ЦРБ оказана вся необходимая врачебная помощь.
28 апреля губернатор Гладков сообщал, что 22 украинских беспилотника атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, пострадали восемь мирных жителей, из них пять госпитализированы.
Накануне мирный житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияВячеслав ГладковНовости
 
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