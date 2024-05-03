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Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый
Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый
Один человек ранен в результате атаки украинского дрона на автобус с людьми в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T08:08
2024-05-03T08:08
2024-05-03T08:08
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Один человек ранен в результате атаки украинского дрона на автобус с людьми в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, у мужчины баротравма и ушиб правой руки. Пострадавшему в Шебекинской ЦРБ оказана вся необходимая врачебная помощь.28 апреля губернатор Гладков сообщал, что 22 украинских беспилотника атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, пострадали восемь мирных жителей, из них пять госпитализированы.Накануне мирный житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили вражеский беспилотникГлава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ ПутинаМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, вячеслав гладков, новости
Украинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый
Украинский дрон атаковал автобус с людьми в Белгородской области - один человек ранен