https://crimea.ria.ru/20240502/glava-belgorodskoy-oblasti-nagrazhden-ordenom-muzhestva---ukaz-putina-1136996519.html

Глава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ Путина

Глава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ Путина - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Глава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ Путина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T18:31

2024-05-02T18:31

2024-05-02T18:42

владимир путин (политик)

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Орден Мужества – один из высших государственных наград РФ. Вручается гражданам, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.Решение о награждении орденом Мужества принимает президент России. Кавалеры ордена имеют право на единовременную выплату, а также на льготы, установленные региональным законодательством.По значимости это вторая награда. Выше нее только звание Героя России.Вячеслав Гладков – уроженец Пензенской области. На государственной службе с 2000 года. Работал главой города Заречный Пензенской области (2009-2016). С сентября 2016 по март 2018 года был заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике, в 2018-2020 годах – зампредседателя правительства Ставропольского края. С сентября 2021 года работает губернатором Белгородской области. С начала специальной военной операции населенные пункты региона, в том числе областной центр, регулярно подвергаются обстрелам со стороны боевиков киевского режима.

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вячеслав гладков, награды, белгородская область, орден мужества, новости, политика, россия