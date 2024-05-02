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Глава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ Путина
Глава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ Путина - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Глава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ Путина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T18:31
2024-05-02T18:31
2024-05-02T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Орден Мужества – один из высших государственных наград РФ. Вручается гражданам, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.Решение о награждении орденом Мужества принимает президент России. Кавалеры ордена имеют право на единовременную выплату, а также на льготы, установленные региональным законодательством.По значимости это вторая награда. Выше нее только звание Героя России.Вячеслав Гладков – уроженец Пензенской области. На государственной службе с 2000 года. Работал главой города Заречный Пензенской области (2009-2016). С сентября 2016 по март 2018 года был заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике, в 2018-2020 годах – зампредседателя правительства Ставропольского края. С сентября 2021 года работает губернатором Белгородской области. С начала специальной военной операции населенные пункты региона, в том числе областной центр, регулярно подвергаются обстрелам со стороны боевиков киевского режима.
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Глава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ Путина
Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества
18:31 02.05.2024 (обновлено: 18:42 02.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича - губернатора Белгородской области", - говорится в тексте указа.
Орден Мужества – один из высших государственных наград РФ. Вручается гражданам, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Решение о награждении орденом Мужества принимает президент России. Кавалеры ордена имеют право на единовременную выплату, а также на льготы, установленные региональным законодательством.
По значимости это вторая награда. Выше нее только звание Героя России.
Вячеслав Гладков – уроженец Пензенской области. На государственной службе с 2000 года. Работал главой города Заречный Пензенской области (2009-2016). С сентября 2016 по март 2018 года был заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике, в 2018-2020 годах – зампредседателя правительства Ставропольского края. С сентября 2021 года работает губернатором Белгородской области. С начала специальной военной операции населенные пункты региона, в том числе областной центр, регулярно подвергаются обстрелам со стороны боевиков киевского режима.