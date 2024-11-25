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Два района Крыма временно останутся без газа - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Два района Крыма временно останутся без газа
Два района Крыма временно останутся без газа - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Два района Крыма временно останутся без газа
В двух районах Крыма в четверг, 28 ноября, приостановят подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T08:51
2024-11-25T08:51
газ
крымгазсети
газоснабжение
бахчисарай
бахчисарайский район
новости крыма
отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма в четверг, 28 ноября, приостановят подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети".В Бахчисарайском районе в связи с производством работ без газа останутся ряд потребителей 28 ноября с 8:30 до 17:00.Отключены будут абоненты Бахчисарая по адресам: ул. Якутская, Самохвалова, Хрусталева, Гордиенко, Якутская, Чепурина, Интернациональная, Самойленко, Урриет, Закарпатская, пер. Тенистый, Моисеева, Фиданлар, Ешиль-Ада, Ульку-Сала, Джесарет, Судакская, Герайлар, Вели Ибраимова, Ашик-Умера, Агатангела Крымского, Джафера Сейдамета, Аблякима Ильми, Куприна.В этот же день с 8:00 до 17:00 подачу газа приостановят по аналогичной причине и в Алуште: с. Верхняя Кутузовка, пер. Южный, с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет
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РИА Новости Крым
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газ, крымгазсети, газоснабжение, бахчисарай, бахчисарайский район, новости крыма, отключение газа в крыму
Два района Крыма временно останутся без газа

Подачу газа приостановят в двух районах Крыма в четверг для проведения ремонтных работ

08:51 25.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма в четверг, 28 ноября, приостановят подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети".
В Бахчисарайском районе в связи с производством работ без газа останутся ряд потребителей 28 ноября с 8:30 до 17:00.
Отключены будут абоненты Бахчисарая по адресам: ул. Якутская, Самохвалова, Хрусталева, Гордиенко, Якутская, Чепурина, Интернациональная, Самойленко, Урриет, Закарпатская, пер. Тенистый, Моисеева, Фиданлар, Ешиль-Ада, Ульку-Сала, Джесарет, Судакская, Герайлар, Вели Ибраимова, Ашик-Умера, Агатангела Крымского, Джафера Сейдамета, Аблякима Ильми, Куприна.
В этот же день с 8:00 до 17:00 подачу газа приостановят по аналогичной причине и в Алуште: с. Верхняя Кутузовка, пер. Южный, с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе.

"С 14:00 (ориентировочно) 28 ноября будет производиться повторный пуск газа в газовое оборудование при наличии 100%-го доступа к газоиспользующему оборудованию", – уточнили в пресс-службе предприятия.

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ГазКрымгазсетиГазоснабжениеБахчисарайБахчисарайский районНовости КрымаОтключение газа в Крыму
 
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