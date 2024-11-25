https://crimea.ria.ru/20241125/dva-rayona-kryma-vremenno-ostanutsya-bez-gaza-1142060690.html

Два района Крыма временно останутся без газа

Два района Крыма временно останутся без газа - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Два района Крыма временно останутся без газа

В двух районах Крыма в четверг, 28 ноября, приостановят подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T08:51

2024-11-25T08:51

2024-11-25T08:51

газ

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газоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма в четверг, 28 ноября, приостановят подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети".В Бахчисарайском районе в связи с производством работ без газа останутся ряд потребителей 28 ноября с 8:30 до 17:00.Отключены будут абоненты Бахчисарая по адресам: ул. Якутская, Самохвалова, Хрусталева, Гордиенко, Якутская, Чепурина, Интернациональная, Самойленко, Урриет, Закарпатская, пер. Тенистый, Моисеева, Фиданлар, Ешиль-Ада, Ульку-Сала, Джесарет, Судакская, Герайлар, Вели Ибраимова, Ашик-Умера, Агатангела Крымского, Джафера Сейдамета, Аблякима Ильми, Куприна.В этот же день с 8:00 до 17:00 подачу газа приостановят по аналогичной причине и в Алуште: с. Верхняя Кутузовка, пер. Южный, с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет

бахчисарай

бахчисарайский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, крымгазсети, газоснабжение, бахчисарай, бахчисарайский район, новости крыма, отключение газа в крыму