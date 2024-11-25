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Как защитить сбережения в непростой экономический период – совет эксперта - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Как защитить сбережения в непростой экономический период – совет эксперта
Как защитить сбережения в непростой экономический период – совет эксперта - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Как защитить сбережения в непростой экономический период – совет эксперта
Чтобы защитить свои сбережения в непростой для страны экономический период, нужно делать вклады в разных банках так, чтобы общая сумма не превышала 1,4 млн... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T07:28
2024-11-25T07:28
радио "спутник в крыму"
банковские вклады
банк
совет эксперта
михаил беляев
экономика
финансы
доходы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы защитить свои сбережения в непростой для страны экономический период, нужно делать вклады в разных банках так, чтобы общая сумма не превышала 1,4 млн рублей. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал кандидат экономических наук Михаил Беляев.Но если же сумма превышает этот порог и вы не уверены в надежности банка, то деньги следует распределить по разным кредитным учреждениям, добавил он."Возьмите рядом стоящий банк и отнесите туда следующий свой вклад и в третий еще один. И тогда вы свои 1,4 млн получите, даже если у какого-то из этих банков отзовут лицензию, или у всех трех", – подытожил эксперт.Ранее Беляев объяснил, почему слухи о заморозке вкладов в России – "происки врагов", но это не исключает банкротства некоторых банков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в ценеКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку в России – условиеКто празднику рад: как с умом спланировать новогодние траты
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банковские вклады, банк, совет эксперта, михаил беляев, экономика, финансы, доходы
Как защитить сбережения в непростой экономический период – совет эксперта

Для защиты сбережений нужно делать вклады в разных банках – экономист

07:28 25.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота банка
Работа банка - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы защитить свои сбережения в непростой для страны экономический период, нужно делать вклады в разных банках так, чтобы общая сумма не превышала 1,4 млн рублей. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Если у вас сумма до 1,4 млн рублей – а она суммируется, если у вас разные счета в одном банке, – то вам вообще ни о чем волноваться не надо, потому что по этим счетам отвечает Агентство по страхованию вкладов", – сказал Беляев.

Но если же сумма превышает этот порог и вы не уверены в надежности банка, то деньги следует распределить по разным кредитным учреждениям, добавил он.
"Возьмите рядом стоящий банк и отнесите туда следующий свой вклад и в третий еще один. И тогда вы свои 1,4 млн получите, даже если у какого-то из этих банков отзовут лицензию, или у всех трех", – подытожил эксперт.
Ранее Беляев объяснил, почему слухи о заморозке вкладов в России – "происки врагов", но это не исключает банкротства некоторых банков.
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Радио "Спутник в Крыму"Банковские вкладыБанкСовет экспертаМихаил БеляевЭкономикаФинансыДоходы
 
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