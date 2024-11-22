https://crimea.ria.ru/20241122/zamorozka-vkladov-rossiyan-v-chem-pravda-i-vymysel-prognozov-1142039151.html

Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозов

Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозов - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозов

Слухи о заморозке вкладов россиян в банках можно назвать "происками врагов", однако это не исключает рисков банкротства малых и средних финучреждений из-за... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T08:41

2024-11-22T08:41

2024-11-22T08:41

банк

радио "спутник в крыму"

банковские вклады

мнения

михаил беляев

экономика

финансы

россия

инфляция

кредит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142049636_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_e5f1cd4bccb38f72dac538c8d48a48ef.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Слухи о заморозке вкладов россиян в банках можно назвать "происками врагов", однако это не исключает рисков банкротства малых и средних финучреждений из-за невозможности выполнять свои обязательства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.По его словам, этот путь для банков бессмысленный и опасный, потому что проценты по договорам начислять им все равно придется, и когда придет срок, все эти деньги надо будет людям отдавать."Причем, если это вкладные операции, то банк не имеет права менять процент в одностороннем порядке. Значит, это будет под высокий процент там находиться. Если это накопительные счета, то банк может в одностороннем порядке снижать ставку по выплате", – уточнил эксперт.При этом возникнет опасность проинфляционного давления на денежный рынок, добавил он."Понятно, что деньги эти не сразу все снимут, не сразу все выплеснется на рынок. Тем не менее увеличение этой спросовой волны вполне возможно", – отметил Беляев.Правда же в слухах заключается в том, что некоторые банки без всякой заморозки могут оказаться в такой ситуации, что не смогут выполнять свои обязательства по депозитам.Эти риски невелики для крупных банков, которые работают в сфере, где выдаются льготные кредиты, сказал Беляев. Финансовое учреждение выдает их по льготной ставке, при этом из бюджета ему компенсируется разница между рыночной ставкой и льготной."Таким образом крупные банки фактически по рыночной ставке и свои деньги зарабатывают", – отметил экономист.Проблемной выглядит ситуация для малых и средних банков, которым деньги на высокие проценты придется искать, и задача это непростая, заметил Беляев.По мнению Беляева, исправить ситуацию может вмешательство Федеральной антимонопольной службы. Именно она должна заниматься вопросом снижения инфляции, утверждает Беляев."Потому что ключевая ставка существует не для того, чтобы регулировать банковскую сферу – она больше относится к регулированию производственного процесса, реальной экономики, которую нужно сдерживать, когда разгоняется ускоренная инфляция", – отметил эксперт."И у нас рост цен происходит не от избытка кредитных средств, а, как во всех странах с развитым рынком - потому что цены "дуют" производители. Они тоже не ангелы, особенно розничные торговцы. У нас инфляцией занимается не то ведомство. Должна этим заниматься ФАС с помощью своих инструментов", – подытожил эксперт.19 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что разговоры о заморозке вкладов россиян и невозможности банков платить проценты по депозитам являются бессмыслицей.В конце октября ЦБР утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. По словам Набиуллиной, это призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241119/kogda-tsentrobank-nachnet-snizhat-klyuchevuyu-stavku-v-rossii--uslovie-1141969487.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, банковские вклады, мнения, михаил беляев, экономика, финансы, россия, инфляция, кредит