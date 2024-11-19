https://crimea.ria.ru/20241119/kogda-tsentrobank-nachnet-snizhat-klyuchevuyu-stavku-v-rossii--uslovie-1141969487.html

Когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку в России – условие

Когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку в России – условие - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку в России – условие

Постепенное снижение ключевой ставки может начаться в следующем году при условии замедления инфляции и отсутствии дополнительных шоков, заявила председатель... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T13:55

2024-11-19T13:55

2024-11-19T13:55

банк россии

эльвира набиуллина

ключевая ставка

россия

инфляция

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141969360_0:88:3322:1956_1920x0_80_0_0_5fda41d4824b7e5fdd60c7852995bb53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Постепенное снижение ключевой ставки может начаться в следующем году при условии замедления инфляции и отсутствии дополнительных шоков, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.По словам Набиуллиной, финансово-экономическая ситуация в стране находится в "переломной точке". По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса, что приведет к замедлению текущей инфляции. Затем, по мнению главы регулятора, будет "перелом показателя годовой инфляции"."Это и будет подтверждением того, что денежно-кредитная политика достигла наконец требуемой жесткости, чтобы с учетом всех обстоятельств, которые влияют на инфляцию, обуздать рост цен", - добавила председатель ЦБ.Набиуллина отметила, что в экономике происходят "серьезные структурные сдвиги". Инвестиции могут несколько снизиться, но это является естественным процессом. В целом по экономике инвестиции "останутся на высоком уровне, достигнутом в последнее время, даже несмотря на то, что какое-то время кредит будет дорогим", сказала она.Набиуллина также отметила, что залог устойчивого реального сектора и сохранение инвестиционного сектора - хорошая прибыль предприятий, она остается вблизи рекордных уровней.Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ НабиуллинойЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноИнфляция в России - прогноз на конец года

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, эльвира набиуллина, ключевая ставка, россия, инфляция, экономика, новости