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Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной
Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной
Снижение ключевой ставки в следующем году возможно, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T16:22
2024-10-25T16:22
эльвира набиуллина
центробанк рф
банк россии
ключевая ставка
инфляция
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Снижение ключевой ставки в следующем году возможно, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%.. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.При этом она обратила внимание на прогноз регулятора по средней ставке на следующий год, который означает, что какое-то снижение ставки в следующем году возможно.Политика высокой учетной (ключевой) ставки Банка России направлена на то, чтобы убрать с рынка "свободные" деньги, которые могут разогнать инфляцию, поясняла ранее финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик инфляции в России остался позади – НабиуллинаПроект федерального бюджета на три года принят в первом чтенииВ Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле
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эльвира набиуллина, центробанк рф, банк россии, ключевая ставка, инфляция, экономика, россия, новости
Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной

Набиуллина: снижение ключевой ставки возможно при снижении инфляции

16:22 25.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Снижение ключевой ставки в следующем году возможно, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%.. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"То, что инфляция начнет устойчиво снижаться, и мы будем видеть, что она снижается в соответствии с нашим прогнозом - это может быть сигналом для начала снижения ключевой ставки. Когда это произойдет, мы пока сказать не можем", - констатировала глава Центробанка.

При этом она обратила внимание на прогноз регулятора по средней ставке на следующий год, который означает, что какое-то снижение ставки в следующем году возможно.
Политика высокой учетной (ключевой) ставки Банка России направлена на то, чтобы убрать с рынка "свободные" деньги, которые могут разогнать инфляцию, поясняла ранее финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.
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Эльвира НабиуллинаЦентробанк РФБанк РоссииКлючевая ставкаИнфляцияЭкономикаРоссияНовости
 
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