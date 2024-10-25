https://crimea.ria.ru/20241025/snizitsya-li-klyuchevaya-stavka-v-2025-godu--otvet-nabiullinoy-1141352408.html

Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной

Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной

Снижение ключевой ставки в следующем году возможно, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T16:22

2024-10-25T16:22

2024-10-25T16:22

эльвира набиуллина

центробанк рф

банк россии

ключевая ставка

инфляция

экономика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Снижение ключевой ставки в следующем году возможно, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%.. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.При этом она обратила внимание на прогноз регулятора по средней ставке на следующий год, который означает, что какое-то снижение ставки в следующем году возможно.Политика высокой учетной (ключевой) ставки Банка России направлена на то, чтобы убрать с рынка "свободные" деньги, которые могут разогнать инфляцию, поясняла ранее финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик инфляции в России остался позади – НабиуллинаПроект федерального бюджета на три года принят в первом чтенииВ Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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