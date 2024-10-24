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Проект федерального бюджета на три года принят в первом чтении
Проект федерального бюджета на три года принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Проект федерального бюджета на три года принят в первом чтении
Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T14:32
2024-10-24T14:32
2024-10-24T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Одновременно принято постановление, в котором отражены основные направления доработки законопроекта ко второму чтению, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40 трлн 296 млрд рублей. В номинальном выражении это на 11,6 % больше, чем в текущем году. При этом доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 72,9 %. Федеральные расходы в следующем году повысятся до 41 трлн 469 млрд рублей. По словам спикер Госдумы Вячеслава Володина, как и в предыдущие годы, основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами. В проекте бюджета уже предусмотрены необходимые средства на реализацию поручения президента по возобновлению со следующего года выплат пенсий неработающим пенсионерам, индексацию социальных выплат, таких как материнский капитал и пособия на детей, поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан, добавил он. Также предусмотрены средства на укрепление обороноспособности страны, обеспечение технологического суверенитета России, поддержку ключевых отраслей экономики и развитие регионов. В процентном выражении расходы на национальную оборону составят 32,5%, социальную политику – 15,7%, национальную экономику – 10,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 8,3%. В 2026 году, согласно проекту, доходы бюджета вырастут до 41 трлн 841 млрд рублей, в 2027 году – до 43 трлн 154 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 44 трлн 22 млрд рублей и 45 трлн 915 млрд рублей соответственно. Основные параметры проекта бюджета определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и инфляции не выше 4,5%. Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП, в 2026 году – 0,9%, в 2027 – 1,1% ВВП. Основными источниками покрытия дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования, при этом использовать средства Фонда национального благосостояния на его покрытие не планируется.
https://crimea.ria.ru/20241024/kak-rossiya-otvetit-zapadu-na-ispolzovanie-zamorozhennykh-aktivov--minfin-1141315983.html
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бюджет, россия, государственная дума рф, новости, экономика
Проект федерального бюджета на три года принят в первом чтении
Госдума в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на трехлетний период
14:32 24.10.2024 (обновлено: 14:52 24.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов.
Одновременно принято постановление, в котором отражены основные направления доработки законопроекта ко второму чтению, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40 трлн 296 млрд рублей. В номинальном выражении это на 11,6 % больше, чем в текущем году. При этом доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 72,9 %.
Федеральные расходы в следующем году повысятся до 41 трлн 469 млрд рублей. По словам спикер Госдумы Вячеслава Володина, как и в предыдущие годы, основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами.
В проекте бюджета уже предусмотрены необходимые средства на реализацию поручения президента по возобновлению со следующего года выплат пенсий неработающим пенсионерам, индексацию социальных выплат, таких как материнский капитал и пособия на детей, поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан, добавил он.
Также предусмотрены средства на укрепление обороноспособности страны, обеспечение технологического суверенитета России, поддержку ключевых отраслей экономики и развитие регионов.
В процентном выражении расходы на национальную оборону составят 32,5%, социальную политику – 15,7%, национальную экономику – 10,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 8,3%. В 2026 году, согласно проекту, доходы бюджета вырастут до 41 трлн 841 млрд рублей, в 2027 году – до 43 трлн 154 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 44 трлн 22 млрд рублей и 45 трлн 915 млрд рублей соответственно.
Основные параметры проекта бюджета определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и инфляции не выше 4,5%. Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП, в 2026 году – 0,9%, в 2027 – 1,1% ВВП. Основными источниками покрытия дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования, при этом использовать средства Фонда национального благосостояния на его покрытие не планируется.