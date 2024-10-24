https://crimea.ria.ru/20241024/proekt-federalnogo-byudzheta-na-tri-goda-prinyat-v-pervom-chtenii-1141315479.html

Проект федерального бюджета на три года принят в первом чтении

Проект федерального бюджета на три года принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Проект федерального бюджета на три года принят в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T14:32

2024-10-24T14:32

2024-10-24T14:52

бюджет

россия

государственная дума рф

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_0:137:3102:1882_1920x0_80_0_0_6c433049132f3b59e52fa1cc22a375c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Одновременно принято постановление, в котором отражены основные направления доработки законопроекта ко второму чтению, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40 трлн 296 млрд рублей. В номинальном выражении это на 11,6 % больше, чем в текущем году. При этом доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 72,9 %. Федеральные расходы в следующем году повысятся до 41 трлн 469 млрд рублей. По словам спикер Госдумы Вячеслава Володина, как и в предыдущие годы, основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами. В проекте бюджета уже предусмотрены необходимые средства на реализацию поручения президента по возобновлению со следующего года выплат пенсий неработающим пенсионерам, индексацию социальных выплат, таких как материнский капитал и пособия на детей, поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан, добавил он. Также предусмотрены средства на укрепление обороноспособности страны, обеспечение технологического суверенитета России, поддержку ключевых отраслей экономики и развитие регионов. В процентном выражении расходы на национальную оборону составят 32,5%, социальную политику – 15,7%, национальную экономику – 10,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 8,3%. В 2026 году, согласно проекту, доходы бюджета вырастут до 41 трлн 841 млрд рублей, в 2027 году – до 43 трлн 154 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 44 трлн 22 млрд рублей и 45 трлн 915 млрд рублей соответственно. Основные параметры проекта бюджета определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и инфляции не выше 4,5%. Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП, в 2026 году – 0,9%, в 2027 – 1,1% ВВП. Основными источниками покрытия дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования, при этом использовать средства Фонда национального благосостояния на его покрытие не планируется.

https://crimea.ria.ru/20241024/kak-rossiya-otvetit-zapadu-na-ispolzovanie-zamorozhennykh-aktivov--minfin-1141315983.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бюджет, россия, государственная дума рф, новости, экономика