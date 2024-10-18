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В Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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В Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле
В Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле
Рост цен в Крыму на разные категории товаров в сентябре замедлился по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом рассказала РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T11:38
2024-10-18T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Рост цен в Крыму на разные категории товаров в сентябре замедлился по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом рассказала РИА Новости Крым руководитель направления экономического отдела по РК Банка России Елена Денисенко. "Благодаря увеличению урожая овощей в регионе в сентябре замедлился годовой рост цен на морковь, картофель и капусту. Также в годовом выражении подешевели бананы. А цены на апельсины снизились сильнее, чем в августе", - сообщила Елена Денисенко. По ее словам, это объясняется тем, что год назад из-за ослабления рубля подорожали импортные поставки цитрусовых и фруктов. В результате тогда цены выросли более заметно. "Куриные яйца в годовом сопоставлении подешевели. Год назад издержки животноводов увеличились из-за удорожания импортных кормовых добавок, запчастей и оборудования. По этой причине тогда цены на яйца выросли сильнее, чем в сентябре этого года", - отметила руководитель направления экономического отдела по РК Банка России. Кроме того, в регионе замедлился годовой рост цен на стройматериалы благодаря увеличению производства цемента. "Стоимость аренды квартир в Крыму в годовой оценке в сентябре выросла меньше, чем в августе. Одна из причин – расширение предложений аренды недвижимости, в том числе из-за увеличения объема введенного жилья в эксплуатацию", - уточнила Елена Денисенко. Также отмечается замедление годового роста цен на поезда дальнего следования благодаря увеличению предложений со стороны железнодорожных перевозчиков. В сентябре в Крыму годовая инфляция замедлилась до 7% после 8,1% в августе. Основная причина – увеличение предложения некоторых товаров и услуг в регионе. Показатель инфляции в Крыму оставался ниже значений по ЮФО (8,2%) и России (8,6%) в целом уже восьмой месяц подряд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму – мнениеЧто влияет на стоимость мяса в КрымуНасколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай
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РИА Новости Крым
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96
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банк россии, инфляция, цены в крыму, новости крыма, экономика крыма, цены и тарифы, видео
В Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле

Рост цен в Крыму в сентябре замедлился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

11:38 18.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Рост цен в Крыму на разные категории товаров в сентябре замедлился по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом рассказала РИА Новости Крым руководитель направления экономического отдела по РК Банка России Елена Денисенко.
"Благодаря увеличению урожая овощей в регионе в сентябре замедлился годовой рост цен на морковь, картофель и капусту. Также в годовом выражении подешевели бананы. А цены на апельсины снизились сильнее, чем в августе", - сообщила Елена Денисенко.
По ее словам, это объясняется тем, что год назад из-за ослабления рубля подорожали импортные поставки цитрусовых и фруктов. В результате тогда цены выросли более заметно.
"Куриные яйца в годовом сопоставлении подешевели. Год назад издержки животноводов увеличились из-за удорожания импортных кормовых добавок, запчастей и оборудования. По этой причине тогда цены на яйца выросли сильнее, чем в сентябре этого года", - отметила руководитель направления экономического отдела по РК Банка России.
Кроме того, в регионе замедлился годовой рост цен на стройматериалы благодаря увеличению производства цемента.
"Стоимость аренды квартир в Крыму в годовой оценке в сентябре выросла меньше, чем в августе. Одна из причин – расширение предложений аренды недвижимости, в том числе из-за увеличения объема введенного жилья в эксплуатацию", - уточнила Елена Денисенко.
Также отмечается замедление годового роста цен на поезда дальнего следования благодаря увеличению предложений со стороны железнодорожных перевозчиков.
В сентябре в Крыму годовая инфляция замедлилась до 7% после 8,1% в августе. Основная причина – увеличение предложения некоторых товаров и услуг в регионе. Показатель инфляции в Крыму оставался ниже значений по ЮФО (8,2%) и России (8,6%) в целом уже восьмой месяц подряд.
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