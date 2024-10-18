https://crimea.ria.ru/20241018/naskolko-podorozhaet-kofe-v-rossii-i-prichem-zdes-kitay-1141153959.html

Насколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай

Насколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Насколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай

В ближайшее время ожидается значительное повышение цен на кофе. По прогнозам, к концу года его стоимость может вырасти на 20-30%. Основные причины резкого... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T06:03

2024-10-18T06:03

2024-10-18T06:03

эксклюзивы риа новости крым

кофе

юрий латушко

экономика

мнения

новости

бразилия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134092934_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7ad5679b9519b8b1181421286a23232e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ближайшее время ожидается значительное повышение цен на кофе. По прогнозам, к концу года его стоимость может вырасти на 20-30%. Основные причины резкого подорожания: неурожай в Бразилии, которая считается ключевым регионом-производителем зерна, и рост курса валют. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал отраслевой эксперт Юрий Латушко.Дефицит кофе возникает не только в России, но и на мировом рынке, поскольку спрос сейчас превышает объемы производства, отметил он.К основным факторам, которые привели к подорожанию кофе, эксперт отнес дефицит сырья, а также удорожание логистики и курс доллара. "В частности, для нашего рынка – это один из факторов повышения стоимости зерна", – заметил он."Подорожание в первую очередь связано с дефицитом сырья, в Бразилии в этом году неурожай. Многие хозяйства отказываются от выращивания кофе и переходят на другие продукты, ищут более быстрые и дешевые способы заработка", – объяснил собеседник.Кроме того, на рынок вышли новые глобальные игроки из Китая и Индии, активно скупающие зерно. Это создает дефицит и подталкивает цены вверх.Самые большие кофейные плантации находятся в Бразилии, которая является основным экспортером, а также в Южной Америке, Африке, Северная Индонезии, Индии и Вьетнаме, перечислил собеседник.В то же время он убежден, что из-за колебаний курса валют и роста цен качество кофе в кофейнях не снизится."Качество не поменяется, потому что наши поставщики как работали с фермерами, как покупали у них зерно, так и будут это делать, просто оно теперь будет дороже. Если брать конкретно в чашке, то кофе (в кофейнях – ред.) подорожает примерно на 7-10%", – прогнозирует эксперт.Ранее менеджер по продажам одной из компаний-импортеров зеленого зерна кофе в Россию Сергей Рыбенко высказал мнение, что российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, при этом для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в страну в ближайшее время предпосылок нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в РоссиюКофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы экспертаЭксперт оценил риски роста цен на кофе в России

бразилия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, юрий латушко, экономика, мнения, новости, бразилия, крым