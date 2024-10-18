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Насколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай
Насколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Насколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай
В ближайшее время ожидается значительное повышение цен на кофе. По прогнозам, к концу года его стоимость может вырасти на 20-30%. Основные причины резкого... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T06:03
2024-10-18T06:03
2024-10-18T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ближайшее время ожидается значительное повышение цен на кофе. По прогнозам, к концу года его стоимость может вырасти на 20-30%. Основные причины резкого подорожания: неурожай в Бразилии, которая считается ключевым регионом-производителем зерна, и рост курса валют. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал отраслевой эксперт Юрий Латушко.Дефицит кофе возникает не только в России, но и на мировом рынке, поскольку спрос сейчас превышает объемы производства, отметил он.К основным факторам, которые привели к подорожанию кофе, эксперт отнес дефицит сырья, а также удорожание логистики и курс доллара. "В частности, для нашего рынка – это один из факторов повышения стоимости зерна", – заметил он."Подорожание в первую очередь связано с дефицитом сырья, в Бразилии в этом году неурожай. Многие хозяйства отказываются от выращивания кофе и переходят на другие продукты, ищут более быстрые и дешевые способы заработка", – объяснил собеседник.Кроме того, на рынок вышли новые глобальные игроки из Китая и Индии, активно скупающие зерно. Это создает дефицит и подталкивает цены вверх.Самые большие кофейные плантации находятся в Бразилии, которая является основным экспортером, а также в Южной Америке, Африке, Северная Индонезии, Индии и Вьетнаме, перечислил собеседник.В то же время он убежден, что из-за колебаний курса валют и роста цен качество кофе в кофейнях не снизится."Качество не поменяется, потому что наши поставщики как работали с фермерами, как покупали у них зерно, так и будут это делать, просто оно теперь будет дороже. Если брать конкретно в чашке, то кофе (в кофейнях – ред.) подорожает примерно на 7-10%", – прогнозирует эксперт.Ранее менеджер по продажам одной из компаний-импортеров зеленого зерна кофе в Россию Сергей Рыбенко высказал мнение, что российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, при этом для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в страну в ближайшее время предпосылок нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в РоссиюКофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы экспертаЭксперт оценил риски роста цен на кофе в России
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кофе, юрий латушко, экономика, мнения, новости, бразилия, крым
Насколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай
Кофе подорожает на 30% из-за неурожая в Бразилии и китайского рынка – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
В ближайшее время ожидается значительное повышение цен на кофе. По прогнозам, к концу года его стоимость может вырасти на 20-30%. Основные причины резкого подорожания: неурожай в Бразилии, которая считается ключевым регионом-производителем зерна, и рост курса валют. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал отраслевой эксперт Юрий Латушко.
"Подорожание кофе уже в процессе. Просто кто-то еще распродает старые остатки, а кто-то уже повышает цены. Но в целом кофе подорожает на 20-30 процентов. В основном дорожает арабика, в частности, из Бразилии – самая распространенная и в смесях, и в моносортах", – сказал Латушко. И добавил, что робуста станет дороже на 10-20 процентов.
Дефицит кофе возникает не только в России, но и на мировом рынке, поскольку спрос сейчас превышает объемы производства, отметил он.
К основным факторам, которые привели к подорожанию кофе, эксперт отнес дефицит сырья, а также удорожание логистики и курс доллара. "В частности, для нашего рынка – это один из факторов повышения стоимости зерна", – заметил он.
"Подорожание в первую очередь связано с дефицитом сырья, в Бразилии в этом году неурожай. Многие хозяйства отказываются от выращивания кофе и переходят на другие продукты, ищут более быстрые и дешевые способы заработка", – объяснил собеседник.
Кроме того, на рынок вышли новые глобальные игроки из Китая и Индии, активно скупающие зерно. Это создает дефицит и подталкивает цены вверх.
"Китай скупает большие объемы бразильского зерна, создавая таким образом дефицит, и начинает закидывать на глобальный рынок свое сырье, то есть китайский кофе. Он пока не распространен, но вот они этим занимаются", – продолжает Латушко.
Самые большие кофейные плантации находятся в Бразилии, которая является основным экспортером, а также в Южной Америке, Африке, Северная Индонезии, Индии и Вьетнаме, перечислил собеседник.
В то же время он убежден, что из-за колебаний курса валют и роста цен качество кофе в кофейнях не снизится.
"Качество не поменяется, потому что наши поставщики как работали с фермерами, как покупали у них зерно, так и будут это делать, просто оно теперь будет дороже. Если брать конкретно в чашке, то кофе (в кофейнях – ред.) подорожает примерно на 7-10%", – прогнозирует эксперт.
Ранее менеджер по продажам одной из компаний-импортеров зеленого зерна кофе в Россию Сергей Рыбенко высказал
мнение, что российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, при этом для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в страну в ближайшее время предпосылок нет.
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