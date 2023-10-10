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Как повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта

Как повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Как повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта

Российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, при этом для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T21:13

2023-10-10T21:13

2023-10-10T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, при этом для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в страну в ближайшее время предпосылок нет. Об этом РИА Новости заявил менеджер по продажам одной из компаний-импортеров зеленого зерна в Россию Сергей Рыбенко.При этом для Крыма пока не актуально подорожание кофе в кофейнях или же снижение его качества, поскольку многие еще работают на старых запасах. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала владелица кофейни в Симферополе Александра Латушко.Подорожание случится позже"Курс действительно вырос и вполне логично, что импорт будет дорожать. Но на данный момент для нас, для Крыма, этого не произошло. За минувшие две недели никто из поставщиков не заявил о повышении цены. Думаю, это обосновано тем, что обжарщики покупают сразу большие партии зеленого кофе. Соответственно, у них есть определенные запасы, на которых пока все и работают. И для конечного потребителя обжаренного кофе подорожания еще не произошло", - прокомментировала Латушко.При этом она не исключила, что в ближайшее время подорожание кофе все-таки произойдет – это случится тогда, когда обжарщики будут закупать новые партии зеленого кофе – по другому курсу и цене. В этом случае найдутся игроки на рынке, которые будут снижать качество, чтобы выиграть в марже, но выбор всегда останется за кофейней."Кто-то несколько повысит исходную цену, кто-то возьмет кофе похуже, кто-то постарается в других расходах ужаться, чтобы сохранить прежний ценник для потребителя и при этом не брать кофе худшего качества. Каждая кофейня будет решать этот вопрос для себя", - сказала Латушко.Выбор кофе из АзииТакже эксперт отметила, что на азиатском рынке, который открыт для России, тоже есть хорошие варианты кофе, которые позволят не сильно потерять в качестве.При этом, по ее словам, нельзя сравнивать кофе из Вьетнама и Бразилии, например. Является предубеждением, что сорт робуста невкусный."К сожалению, многие стали жертвами маркетологов, которые рассказали, что арабика – это потрясающе, а робуста – это очень плохо. Это не всегда так, бывает арабика не очень хорошего качества, а робуста – отличного. А бывает, что обжарщики умеют так мастерски смешать в бленд эти два сорта, хорошо обжарить, что на выходе получится просто обалденный кофе. Особенно для эспрессо", - объяснила владелица кофейни.Также она отметила, что плохой бариста угробит даже самый лучший кофе, а хороший –вытянет максимум из любого."Зависит очень много и от воды, и от качества оборудования – это основа основ. Можно и средненький кофе хорошо сварить", - сказала она.Ранее владелец кофейни Александр Младенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что стоимость кофе и чая в России повысится этой осенью.Читайте также на РИА Новости Крым:Кофе с маслом: что такое бронекофе и можно ли заменить им завтракВ России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынкомВрач развеяла миф о пользе тростникового сахара

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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