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Как повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Как повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта
Как повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Как повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта
Российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, при этом для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T21:13
2023-10-10T21:13
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, при этом для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в страну в ближайшее время предпосылок нет. Об этом РИА Новости заявил менеджер по продажам одной из компаний-импортеров зеленого зерна в Россию Сергей Рыбенко.При этом для Крыма пока не актуально подорожание кофе в кофейнях или же снижение его качества, поскольку многие еще работают на старых запасах. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала владелица кофейни в Симферополе Александра Латушко.Подорожание случится позже"Курс действительно вырос и вполне логично, что импорт будет дорожать. Но на данный момент для нас, для Крыма, этого не произошло. За минувшие две недели никто из поставщиков не заявил о повышении цены. Думаю, это обосновано тем, что обжарщики покупают сразу большие партии зеленого кофе. Соответственно, у них есть определенные запасы, на которых пока все и работают. И для конечного потребителя обжаренного кофе подорожания еще не произошло", - прокомментировала Латушко.При этом она не исключила, что в ближайшее время подорожание кофе все-таки произойдет – это случится тогда, когда обжарщики будут закупать новые партии зеленого кофе – по другому курсу и цене. В этом случае найдутся игроки на рынке, которые будут снижать качество, чтобы выиграть в марже, но выбор всегда останется за кофейней."Кто-то несколько повысит исходную цену, кто-то возьмет кофе похуже, кто-то постарается в других расходах ужаться, чтобы сохранить прежний ценник для потребителя и при этом не брать кофе худшего качества. Каждая кофейня будет решать этот вопрос для себя", - сказала Латушко.Выбор кофе из АзииТакже эксперт отметила, что на азиатском рынке, который открыт для России, тоже есть хорошие варианты кофе, которые позволят не сильно потерять в качестве.При этом, по ее словам, нельзя сравнивать кофе из Вьетнама и Бразилии, например. Является предубеждением, что сорт робуста невкусный."К сожалению, многие стали жертвами маркетологов, которые рассказали, что арабика – это потрясающе, а робуста – это очень плохо. Это не всегда так, бывает арабика не очень хорошего качества, а робуста – отличного. А бывает, что обжарщики умеют так мастерски смешать в бленд эти два сорта, хорошо обжарить, что на выходе получится просто обалденный кофе. Особенно для эспрессо", - объяснила владелица кофейни.Также она отметила, что плохой бариста угробит даже самый лучший кофе, а хороший –вытянет максимум из любого."Зависит очень много и от воды, и от качества оборудования – это основа основ. Можно и средненький кофе хорошо сварить", - сказала она.Ранее владелец кофейни Александр Младенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что стоимость кофе и чая в России повысится этой осенью.Читайте также на РИА Новости Крым:Кофе с маслом: что такое бронекофе и можно ли заменить им завтракВ России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынкомВрач развеяла миф о пользе тростникового сахара
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кофе, крым, совет эксперта, мнения, цены в крыму, цены и тарифы, экономика, питание, александра латушко, курс валют, новости крыма
Как повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта

Кофейни могут снижать качество продукта из-за колебаний курса валют для выигрыша в марже

21:13 10.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧашка кофе.
Чашка кофе. - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, при этом для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в страну в ближайшее время предпосылок нет. Об этом РИА Новости заявил менеджер по продажам одной из компаний-импортеров зеленого зерна в Россию Сергей Рыбенко.
"Так как кофе закупается в долларах, высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательскую способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты", - заявил собеседник агентства.
При этом для Крыма пока не актуально подорожание кофе в кофейнях или же снижение его качества, поскольку многие еще работают на старых запасах. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала владелица кофейни в Симферополе Александра Латушко.

Подорожание случится позже

"Курс действительно вырос и вполне логично, что импорт будет дорожать. Но на данный момент для нас, для Крыма, этого не произошло. За минувшие две недели никто из поставщиков не заявил о повышении цены. Думаю, это обосновано тем, что обжарщики покупают сразу большие партии зеленого кофе. Соответственно, у них есть определенные запасы, на которых пока все и работают. И для конечного потребителя обжаренного кофе подорожания еще не произошло", - прокомментировала Латушко.
При этом она не исключила, что в ближайшее время подорожание кофе все-таки произойдет – это случится тогда, когда обжарщики будут закупать новые партии зеленого кофе – по другому курсу и цене. В этом случае найдутся игроки на рынке, которые будут снижать качество, чтобы выиграть в марже, но выбор всегда останется за кофейней.
"Кто-то несколько повысит исходную цену, кто-то возьмет кофе похуже, кто-то постарается в других расходах ужаться, чтобы сохранить прежний ценник для потребителя и при этом не брать кофе худшего качества. Каждая кофейня будет решать этот вопрос для себя", - сказала Латушко.

Выбор кофе из Азии

Также эксперт отметила, что на азиатском рынке, который открыт для России, тоже есть хорошие варианты кофе, которые позволят не сильно потерять в качестве.
"Сейчас очень многообразный кофейный рынок – сортов, блендов (смесь кофе из разных стран, разных обработок и разновидностей – ред.) масса. За последние три года у нас значительно расширился ассортимент. Если раньше это были в основном Бразилия, Колумбия и Эфиопия, то сейчас есть это и Вьетнам, и Уганда, и Конго, и Куба", - пояснила Латушко.
При этом, по ее словам, нельзя сравнивать кофе из Вьетнама и Бразилии, например. Является предубеждением, что сорт робуста невкусный.
"К сожалению, многие стали жертвами маркетологов, которые рассказали, что арабика – это потрясающе, а робуста – это очень плохо. Это не всегда так, бывает арабика не очень хорошего качества, а робуста – отличного. А бывает, что обжарщики умеют так мастерски смешать в бленд эти два сорта, хорошо обжарить, что на выходе получится просто обалденный кофе. Особенно для эспрессо", - объяснила владелица кофейни.
Также она отметила, что плохой бариста угробит даже самый лучший кофе, а хороший –вытянет максимум из любого.
"Зависит очень много и от воды, и от качества оборудования – это основа основ. Можно и средненький кофе хорошо сварить", - сказала она.
Ранее владелец кофейни Александр Младенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что стоимость кофе и чая в России повысится этой осенью.
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