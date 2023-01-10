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Врач развеяла миф о пользе тростникового сахара - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Врач развеяла миф о пользе тростникового сахара
Врач развеяла миф о пользе тростникового сахара - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Врач развеяла миф о пользе тростникового сахара
Белый и коричневый сахар в больших количествах одинаково вреден для организма человека, поэтому стоит сократить суточную порцию подсластителя независимо от... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T20:45
2023-01-10T20:45
общество
здоровье
совет эксперта
алина кобозева
вкусно и полезно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Белый и коричневый сахар в больших количествах одинаково вреден для организма человека, поэтому стоит сократить суточную порцию подсластителя независимо от того, из чего и каким способом его производят. Такое мнение озвучила врач-терапевт Алина Кобозева в беседе с изданием "Доктор Питер".Кобозева напомнила, что оба вида сахара производят путем очищения сахарных кристаллов. Их получают из сахарной свеклы или тростника. Главное отличие состоит в способе обработки кристаллов: при изготовлении белого сахара их обрабатывают гашеной известью или фосфорной кислотой, а для изготовления коричневого – костяным углем, то есть сожженными костями животных."В конечном продукте (коричневом сахаре – ред.) нет остатков костяного угля. Однако некоторые люди не используют этот вид сахара в пищу из-за того, что в процессе производства используются продукты животного происхождения", - отметила терапевт.Поскольку калорийность и пищевая ценность продуктов примерно одинакова, сказать, что тростниковый сахар менее вреден для организма нельзя, отметила специалист, ведь оба вида состоят из сахарозы.Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослому человеку допустимо потреблять около 50 граммов сахара в сутки, то есть не более двух-трех столовых ложек.Ранее ученые установили неожиданное свойство шоколада.Читайте также на РИА Новости Крым:Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вредеКофе с маслом: что такое бронекофе и можно ли заменить им завтракДиетологи рассказали о самых вредных перекусах
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, здоровье, совет эксперта, алина кобозева, вкусно и полезно
Врач развеяла миф о пользе тростникового сахара

Терапевт Кобозева развеяла миф о пользе коричневого сахара по сравнению с белым

20:45 10.01.2023
 
© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар
© Depositphotos / Ajafoto
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Белый и коричневый сахар в больших количествах одинаково вреден для организма человека, поэтому стоит сократить суточную порцию подсластителя независимо от того, из чего и каким способом его производят. Такое мнение озвучила врач-терапевт Алина Кобозева в беседе с изданием "Доктор Питер".
Кобозева напомнила, что оба вида сахара производят путем очищения сахарных кристаллов. Их получают из сахарной свеклы или тростника. Главное отличие состоит в способе обработки кристаллов: при изготовлении белого сахара их обрабатывают гашеной известью или фосфорной кислотой, а для изготовления коричневого – костяным углем, то есть сожженными костями животных.
"В конечном продукте (коричневом сахаре – ред.) нет остатков костяного угля. Однако некоторые люди не используют этот вид сахара в пищу из-за того, что в процессе производства используются продукты животного происхождения", - отметила терапевт.
Поскольку калорийность и пищевая ценность продуктов примерно одинакова, сказать, что тростниковый сахар менее вреден для организма нельзя, отметила специалист, ведь оба вида состоят из сахарозы.
"С медицинской точки зрения нет более полезного или вредного вида сахара. И тростниковый, и белый сахар надо употреблять в пищу в ограниченном количестве. К тому же не стоит забывать, что глюкоза и более сложные сахара также содержатся во многих других продуктах, в том числе овощах, фруктах, крупах. Даже в томатной пасте, соевом соусе и сыре. Поэтому важно соблюдать суточную норму углеводов в целом — то есть не только сахара в чистом виде, но и в добавленном", - заключила она.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослому человеку допустимо потреблять около 50 граммов сахара в сутки, то есть не более двух-трех столовых ложек.
Ранее ученые установили неожиданное свойство шоколада.
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