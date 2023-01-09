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Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых
Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых
Запах шоколада перебивает аппетит и таким образом помогает похудеть. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам исследования с участием... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T20:38
2023-01-09T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Запах шоколада перебивает аппетит и таким образом помогает похудеть. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам исследования с участием нескольких сотен студентов, пишет "Моя планета".По данным ресурса, ученые предлагали респондентам любоваться фотографиями "вредных" и полезных продуктов, в том числе чипсов, шоколадного мороженого и фруктового салата. Далее студентам предложили выбрать лакомство из предложенных, но угощать их не стали. Вместо этого дали понюхать шоколад, а затем предложили повторить выбор.Большинство из тех, кто в первый раз предпочли вредные продукты, во второй раз захотели фруктовый салат. Кроме того, шоколадный запах притупил чувство голода у тех, кто сидел на диете.Ранее стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал, что шоколад с орехами очищает зубную эмаль, но выбирать нужно горькие сорта без сахара. Читайте также на РИА Новости Крым:Генетик назвала сладкие продукты для диабетиковСуперфуд от всех печалей: диетолог назвала продукты от стрессаТяга к сладкому и соусам – признак начала деменции
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вкусно и полезно, общество, совет эксперта, здоровье
Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых

Ученые установили неожиданное свойство шоколада

20:38 09.01.2023
 
© Фото: pixabay.comШоколад
Шоколад
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Запах шоколада перебивает аппетит и таким образом помогает похудеть. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам исследования с участием нескольких сотен студентов, пишет "Моя планета".
По данным ресурса, ученые предлагали респондентам любоваться фотографиями "вредных" и полезных продуктов, в том числе чипсов, шоколадного мороженого и фруктового салата. Далее студентам предложили выбрать лакомство из предложенных, но угощать их не стали. Вместо этого дали понюхать шоколад, а затем предложили повторить выбор.
Большинство из тех, кто в первый раз предпочли вредные продукты, во второй раз захотели фруктовый салат. Кроме того, шоколадный запах притупил чувство голода у тех, кто сидел на диете.
"Результаты показывают, что люди действительно могут меньше съесть, когда подвергаются воздействию приятного запаха в течение длительного периода времени. Другими словами, запах булочек с корицей, например, может парадоксальным образом заставить людей, сидящих на диете, покупать меньше булочек с корицей", — цитирует ресурс заключение ученых.
Ранее стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал, что шоколад с орехами очищает зубную эмаль, но выбирать нужно горькие сорта без сахара.
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