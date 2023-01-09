https://crimea.ria.ru/20230109/kak-pokhudet-s-pomoschyu-shokolada---issledovanie-uchenykh-1126312365.html

Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых

Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых

Запах шоколада перебивает аппетит и таким образом помогает похудеть. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам исследования с участием... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T20:38

2023-01-09T20:38

2023-01-09T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Запах шоколада перебивает аппетит и таким образом помогает похудеть. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам исследования с участием нескольких сотен студентов, пишет "Моя планета".По данным ресурса, ученые предлагали респондентам любоваться фотографиями "вредных" и полезных продуктов, в том числе чипсов, шоколадного мороженого и фруктового салата. Далее студентам предложили выбрать лакомство из предложенных, но угощать их не стали. Вместо этого дали понюхать шоколад, а затем предложили повторить выбор.Большинство из тех, кто в первый раз предпочли вредные продукты, во второй раз захотели фруктовый салат. Кроме того, шоколадный запах притупил чувство голода у тех, кто сидел на диете.Ранее стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал, что шоколад с орехами очищает зубную эмаль, но выбирать нужно горькие сорта без сахара. Читайте также на РИА Новости Крым:Генетик назвала сладкие продукты для диабетиковСуперфуд от всех печалей: диетолог назвала продукты от стрессаТяга к сладкому и соусам – признак начала деменции

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вкусно и полезно, общество, совет эксперта, здоровье