https://crimea.ria.ru/20230109/kak-pokhudet-s-pomoschyu-shokolada---issledovanie-uchenykh-1126312365.html
Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых
Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых
Запах шоколада перебивает аппетит и таким образом помогает похудеть. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам исследования с участием... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T20:38
2023-01-09T20:38
2023-01-09T20:38
вкусно и полезно
общество
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/40/1118494080_0:13:960:553_1920x0_80_0_0_45cff1829ca5157a3e3cc77b60b5bf5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Запах шоколада перебивает аппетит и таким образом помогает похудеть. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам исследования с участием нескольких сотен студентов, пишет "Моя планета".По данным ресурса, ученые предлагали респондентам любоваться фотографиями "вредных" и полезных продуктов, в том числе чипсов, шоколадного мороженого и фруктового салата. Далее студентам предложили выбрать лакомство из предложенных, но угощать их не стали. Вместо этого дали понюхать шоколад, а затем предложили повторить выбор.Большинство из тех, кто в первый раз предпочли вредные продукты, во второй раз захотели фруктовый салат. Кроме того, шоколадный запах притупил чувство голода у тех, кто сидел на диете.Ранее стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал, что шоколад с орехами очищает зубную эмаль, но выбирать нужно горькие сорта без сахара. Читайте также на РИА Новости Крым:Генетик назвала сладкие продукты для диабетиковСуперфуд от всех печалей: диетолог назвала продукты от стрессаТяга к сладкому и соусам – признак начала деменции
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/40/1118494080_104:0:857:565_1920x0_80_0_0_148335307ad90e19e22a1bf696d3426a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вкусно и полезно, общество, совет эксперта, здоровье
Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых
Ученые установили неожиданное свойство шоколада
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым.
Запах шоколада перебивает аппетит и таким образом помогает похудеть. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам исследования с участием нескольких сотен студентов, пишет
"Моя планета".
По данным ресурса, ученые предлагали респондентам любоваться фотографиями "вредных" и полезных продуктов, в том числе чипсов, шоколадного мороженого и фруктового салата. Далее студентам предложили выбрать лакомство из предложенных, но угощать их не стали. Вместо этого дали понюхать шоколад, а затем предложили повторить выбор.
Большинство из тех, кто в первый раз предпочли вредные продукты, во второй раз захотели фруктовый салат. Кроме того, шоколадный запах притупил чувство голода у тех, кто сидел на диете.
"Результаты показывают, что люди действительно могут меньше съесть, когда подвергаются воздействию приятного запаха в течение длительного периода времени. Другими словами, запах булочек с корицей, например, может парадоксальным образом заставить людей, сидящих на диете, покупать меньше булочек с корицей", — цитирует ресурс заключение ученых.
Ранее стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал
, что шоколад с орехами очищает зубную эмаль, но выбирать нужно горькие сорта без сахара.
Читайте также на РИА Новости Крым: