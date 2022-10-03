https://crimea.ria.ru/20221003/superfud-ot-vsekh-pechaley-dietolog-nazvala-produkty-ot-stressa-1124706767.html

Суперфуд от всех печалей: диетолог назвала продукты от стресса

Суперфуд от всех печалей: диетолог назвала продукты от стресса - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Суперфуд от всех печалей: диетолог назвала продукты от стресса

В стрессовых ситуациях, если тревожно или грустно, нужно выбирать пищу с высоким содержанием магния, которая помогает побеждать негативные эмоции и волнение, а... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T21:46

2022-10-03T21:46

2022-10-03T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В стрессовых ситуациях, если тревожно или грустно, нужно выбирать пищу с высоким содержанием магния, которая помогает побеждать негативные эмоции и волнение, а еще улучшает сон. Такой совет дала врач-диетолог, нутрициолог Гульшат Сираева, пишет "Доктор Питер".Также, по словам Сираевой, магний улучшает работу сердца, укрепляет кости и помогает восстановлению мышц после физических нагрузок, стабилизирует уровень глюкозы в крови, нормализует давление и помогает при головных болях. Больше всего этот элемент нужен людям с диабетом, артериальной гипертензией, атеросклерозом, эпилепсией, остеопорозом, также он полезен беременным и кормящим женщинам, подросткам и пожилым людям, спортсменам."В 100-граммовой плитке содержится около 230 мг магния, что покрывает почти 60% суточной нормы, но не стоит ради получения порции минерала есть ее всю. Можно сократить порцию до 30-50 граммов, покрывая 20-25% нормы", - советует доктор.Ранее турецкий диетолог Пакизе Гизем Акгюль назвал напиток, который поможет защититься от рака.

https://crimea.ria.ru/20220303/psikholog-nazval-deystvennye-sposoby-spravitsya-s-trevogoy-1122564760.html

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вкусно и полезно, здоровье, общество, совет эксперта