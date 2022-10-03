Суперфуд от всех печалей: диетолог назвала продукты от стресса
Диетолог Сираева: победить стресс помогут продукты с высоким содержанием магния
© © Flickr/ mosespreciadoВеганский бургер с авокадо и фруктами
© © Flickr/ mosespreciado
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В стрессовых ситуациях, если тревожно или грустно, нужно выбирать пищу с высоким содержанием магния, которая помогает побеждать негативные эмоции и волнение, а еще улучшает сон. Такой совет дала врач-диетолог, нутрициолог Гульшат Сираева, пишет "Доктор Питер".
Также, по словам Сираевой, магний улучшает работу сердца, укрепляет кости и помогает восстановлению мышц после физических нагрузок, стабилизирует уровень глюкозы в крови, нормализует давление и помогает при головных болях. Больше всего этот элемент нужен людям с диабетом, артериальной гипертензией, атеросклерозом, эпилепсией, остеопорозом, также он полезен беременным и кормящим женщинам, подросткам и пожилым людям, спортсменам.
Больше всего магния содержат спелые бананы, которые еще и богаты клетчаткой, что делает их полезными вдвойне. Кроме того, магния много в тыквенных семечках - достаточно 30 граммов в день. Также диетолог советует авокадо, смесь из орехов кешью и миндаля, которые лучше есть утром, и темный шоколад:
"В 100-граммовой плитке содержится около 230 мг магния, что покрывает почти 60% суточной нормы, но не стоит ради получения порции минерала есть ее всю. Можно сократить порцию до 30-50 граммов, покрывая 20-25% нормы", - советует доктор.
Ранее турецкий диетолог Пакизе Гизем Акгюль назвал напиток, который поможет защититься от рака.