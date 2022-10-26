https://crimea.ria.ru/20221026/sladosti-dlya-zubov-stomatolog-perechislil-razreshennye-produkty-1125083235.html

Сладости для зубов: стоматолог перечислил разрешенные продукты

Сладости для зубов: стоматолог перечислил разрешенные продукты - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Сладости для зубов: стоматолог перечислил разрешенные продукты

Карамель и ирис – самые вредные сладости для зубов, зато орехи с медом в умеренных количествах вреда не нанесут и даже очистят зубную эмаль от налета. Об этих и РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T07:41

2022-10-26T07:41

2022-10-26T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Карамель и ирис – самые вредные сладости для зубов, зато орехи с медом в умеренных количествах вреда не нанесут и даже очистят зубную эмаль от налета. Об этих и других не вредных сладостях рассказал стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук, пишет "АиФ".По словам доктора, также очищает эмаль шоколад с орехами, но выбирать нужно горькие сорта без сахара. При этом после употребления в пищу любых сладостей нужно прополоскать рот. То же касается фруктов – полоскание обязательно, поскольку фруктоза особенно опасна для зубной эмали.К опасным напиткам стоматолог отнес протеиновые коктейли. Сами по себе для зубов они не опасны, однако активируют работу почек – таким образом из организма вымывается кальций, поэтому такие коктейли можно пить умерено.А вот пользоваться зубочистками доктор не советует – можно повредить десну и получить воспаление. Также не рекомендованы слишком жесткие зубные щетки, вместо них следует использовать щетку средней жесткости. А вот зубную пасту можно выбирать любую, но лучший вариант – паста с содержанием фтора или кальция, поскольку эти элементы укрепляют зубную эмаль и препятствуют образованию налета.Ранее профессор Школы стоматологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Эдмонд Хьюлетт назвала главную ошибку при чистке зубов.

https://crimea.ria.ru/20220905/stomatolog-nazval-glavnuyu-oshibku-pri-chistke-zubov-1124399460.html

https://crimea.ria.ru/20220810/chto-vliyaet-na-chuvstvitelnost-zubov--stomatolog-1124118478.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта